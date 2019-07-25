Из 27 простаивающих в начале года производственных предприятий города Худжанда в результате предпринятых мер ряд предприятий возобновили свою деятельность, и на сегодня количество нефункционирующих составляет 17 предприятий, сообщил журналистам председатель города Худжанда Маъруф Мухаммадзода.
В целом, в настоящее время в городе функционируют 162 малых и средних производственных предприятий.
Промышленные предприятия города в первом полугодии выпустили продукцию на сумму 589 млн. сомони, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 50,7 млн. сомони или 9,4%, отметил мэр.
Со стороны 11 промышленных предприятий в страны дальнего и ближнего зарубежья было экспортировано продукции на 93,3 миллионов сомони. На 13 вновь созданных предприятиях создано 164 новых рабочих мест. В целом, за первое полугодие создано более 900 новых рабочих мест.
"К сожалению, все еще значительным остается количество простаивающих предприятий, хотя в результате предпринятых мер их количество сократилось до 17 предприятий, - подчеркнул глава города Худжанда. - Два предприятия, собственниками которых были иностранцы, прекратили свою деятельность и выехали за пределы республики. Три предприятия изменили направление своей деятельности, то есть, собственники, разделив имущество, начали самостоятельную деятельность. Другие не выдержали конкуренцию и вынуждены были приостановить деятельность".
Три таких предприятия уже выведены из списка статистики, так как возобновление их деятельности невозможно, сказал Маъруф Мухаммадзода.
В числе крупных простаивающих предприятий был «Лаъл», который сейчас вновь начал функционировать.
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