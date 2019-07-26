Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 24 июля опубликовала ежегодный «Глобальный инновационный рейтинг». Только три страны Центральной Азии вошли в данный рейтинг и заняли следующие места:

Казахстан — 79 место;

Кыргызстан — на 90-й строчке;

Таджикистан — 100.

Всего в рейтинг попало 129 стран.

При этом Казахстан входит в группу стран со средним уровнем дохода и его показатели ниже ожидаемых результатов для данного уровня развития.

Кыргызстан входит в группу стран со средним уровнем дохода и его показатели соответствуют ожидаемым результатам для данного уровня развития.

Таджикистан в составе групп стран с низким уровнем дохода и его показатели также соответствуют ожидаемым результатамдля данного уровня развития.

*синим отмечены страны с показателями выше ожидаемых результатов;

*розовым - соответствуют ожидаемым результатам;

*фиолетовым - ниже ожидаемых результатов.

Швейцария, Швеция и Соединенные Штаты, как и в прошлые годы, возглавляют Глобальный инновационный рейтинг, подготовленный Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

В глобальном инновационном рейтинге учитываются десятки параметров: от количества патентных заявок до расходов на разработку и внедрение инноваций. 

В этом году в докладе ВОИС акцент сделан на инновации в медицине. Авторы отмечают, что любые открытия в этой области, прежде чем ими могут воспользоваться широкие слои населения, проходят через множество инстанций. Порой этот процесс растягивается на десятилетия.

17:17 28 октябр, 2018

Десять изобретений, сделанных в Центральной Азии

Исходя из результатов сегодняшних исследований эксперты считают, что благодаря развитию клеточной биологии в ближайшее десятилетие можно ожидать прорыва в лечении аутоиммунных заболеваний – системной красной волчанки, ревматоидного артрита, рассеянного склероза и многих других. Не исключено, что медики смогут предотвращать развитие раковых метастазов. Нынешние разработки могут привести к открытиям в области неврологии, лечению болезни Альцгеймера и травм спинного мозга, а также к прорыву в борьбе с болью.

Многообещающие исследования проводятся в сфере лечения рака с помощью иммунотерапии, а генная инженерия может привести к победе над генетическими болезнями. Авторы доклада отмечают, однако, что редактирование генома сопряжено со множеством проблем этического характера, которые также предстоит решить человечеству.

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