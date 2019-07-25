В рамках пресс-клуба «Тавозун», организованного ОО «Хома», гражданское общество и ряд основных и прикладных государственных антикоррупционных субъектов по противодействию коррупции обсудили проблемы и пути решения растущей в Таджикистане доли коррумпированности. 

«Борьба с коррупцией  относится не только к компетенции Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, это долг каждого гражданина и члена гражданского общества. Только совместными  усилиями  мы можем искоренить этот серьезный барьер на пути здорового развития общества, требующего всеобщего вмешательства», - отметил Маджиди Абдукарим, представитель антикоррупционного ведомства.

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По его данным, в стране принят Закон «О борьбе с коррупцией» в новой редакции. В нём предусмотрена статья №5 (поправка 1), которая в качестве субъектов по противодействию коррупции определяет не только министерства и ведомства страны, международные организации, но и отдельных граждан страны.

Он отметил, что законопроект в новой редакции принят в мерах более эффективной борьбы с растущим уровнем коррупции в стране и на данный момент находится на рассмотрении соответствующих министерств и ведомств.

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По данным экспертов, коррупция встречается практически во всех секторах государства и во многих случаях инициатором является именно чиновник.

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Как отметили участники пресс-клуба, самые распространенные случаи коррупции встречаются в общеобразовательных учреждениях, где собираются средства на ремонт школ, экзамены, дни рождения учителей и др.

Алиакбар Абдуллоев, представитель Республиканского центра антикоррупционного просвещения и пропаганды отметил, что в деятельности самого  антикоррупционного ведомства страны наблюдается значительное ослабление.

«Причиной этому служит нехватка высококвалифицированных и компетентных кадров. А  выпускники вузов  поступают на работу без необходимого багажа знаний, не говоря и об опыте в этой отрасли», - отметил он.

Другой причиной неэффективной борьбы с коррупцией, уверен Абдуллоев, является игнорирование соответствующими ведомствами сотрудничества с гражданским обществом, в частности с журналистами.

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Именно такое обстоятельство служит причиной регулярного проведения  пресс-клуба «Тавозун», который выступает площадкой дискуссий между различными государственными общественно-экономическими институтами, независимыми экспертами и СМИ.

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В ходе мероприятия также были  рассмотрены и обсуждены  вопросы  развития правовой базы для профилактики коррупции, новые возможности участия гражданского общества и СМИ в процессе повышения прозрачности деятельности государственных органов Таджикистана.

В пресс-клубе приняли участие представители Агентств по государственному финансовому надзору и борьбе с коррупцией  и  государственной службы при Президенте РТ, Счётной палаты, Минфина, международных организаций,  независимые экономические консультанты, а также представители местных и региональных СМИ. 

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Пресс-клуб «Тавозун» проходит по инициативе  Общественной Организации «Хома» www.khoma.tj, в рамках программы «Поддержка управления государственными финансами в Таджикистане», реализуемой при поддержке Министерства Международного Развития Великобритании (DFID) и Институтом «Открытое Общество» - Фонд Содействия в Таджикистане. 

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