В социальных сетях появился трейлер российского сериала «Чернобыль». Одноименный мини-сериал производства американского канала НВО вышел пару месяцев назад. И получил положительные отзывы зрителей и критиков.
А вот ответ российских кинематографистов уже вызвал шквал критики.
Зрителям не понравились игра актеров, чрезмерный драматизм и эмоциональность. Они нашли в трейлере также ошибки и несоответствия.
Например, на доме главного героя установлен индивидуальный газовый счетчик.
«Индивидуальный газовый счётчик в 86 году на первых секундах трейлера, 0:16. и это даже не сам фильм, а его лучшие моменты, - написал пользователь под ником Kolya под видео на Youtube. - Не по себе становится от понимания того, что американцы знают о нас больше, чем мы сами. Непрофессионализм и дегенерация не даёт никаких надежд на лучшую жизнь этому поколению русских».
Также комментаторам показалось необычным, что вокзал в 1986 году был оборудован поручнями из нержавеющей стали, а электрички смотрятся современно.
В промо также заметили несколько разных машин под одними госномерами.
Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик» заметил, что газон на территории рядом с базой пожарной охраны - слишком аккуратный.
Трейлер российского сериала появился неожиданно, и без пояснений, кем был снят фильм. Но о намерении снять такую многосерийку ранее заявлял НТВ. Это было в конце прошлого года.
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