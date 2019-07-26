АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

- В Душанбе перед журналистами отчитаются руководители Минкульта, Комитета по развитию туризма, Центра стратегических исследований при президенте, мэрии Душанбе, Агентства гражданской авиации совместно с ГУП «Таджикаэронавигация», ОАО «Международный аэропорт Душанбе», ОАО «Таджик Эйр».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 ИЮЛЯ

2010 - Свободные рогунские средства размещены в банках;

2017 - Эмомали Рахмон дал старт строительства дороги Кангурт-Бальджуван-Ховалинг.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 ИЮЛЯ

1955 – Родился актер театра, Заслуженный артист Таджикистана Юнусали Эргашев.

1958 – Родился журналист Бурибек Бурибеков.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 14-19 тепла, днем 32-37 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 33-35 тепла.