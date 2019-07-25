Большинство туристов приезжают в Таджикистан, чтобы побывать в горах Памира. Через Бадахшан проходит и главный международный автомобильный маршрут – Душанбе-Кульма. Но дороги ГБАО, несмотря на «перспективные проекты», остаются полуразбитыми.

За годы независимости реконструированы и модернизированы практически все дороги, ведущие от столицы к регионам, однако автодороги ГБАО от административного центра Дарвазского района далее вглубь области остаются в полуразрушенном состоянии.

Тем временем, на сайте Минтранса размещен ряд проектов по реабилитации дорог Памира, которые долгие годы остаются «перспективными проектами».

На прошлой неделе первый заместитель министра транспорта Таджикистана сообщил, что сейчас ведутся переговоры относительно китайского гранта для реконструкции участка дороги от Калаи Хумба до границы Рушанского района.

Но многие жители ГБАО с неособым энтузиазмом восприняли эту новость.

- Мы уже долгие годы с периодичностью примерно в два-три года слышим обещания о скором начале восстановления автодороги от Дарвазского района далее до Хорога. Но обещания остаются обещаниями, а люди вынуждены по бездорожью добираться от Хорога до центральной части республики и обратно, - говорит житель Хорога Носир Алиёров.

При этом, эта дорога является последним звеном, связывающим центр области со столицей, так как регулярные авиарейсы Душанбе-Хорог давно уже приостановлены.

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