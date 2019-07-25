Международный Фестиваль «Крыша Мира», самое крупное событие в сфере живой этнической музыки в Таджикистане, пройдет С 26 по 28 июля в городе Хорог. На протяжении последних лет, Tcell является постоянным партнером фестиваля, поддерживая культурное развитие общества, стремясь к сохранению традиций и культурному обмену.

Фестиваль «Крыша мира» проводится в Хороге с 2008 года. То, что начиналось как небольшой локальный фестиваль этнической музыки, сейчас стало международным праздником культурного наследия. В этом году, в музыкальной программе фестиваля примут участие музыканты из Узбекистана, США, Афганистана, Пакистана, Кыргызстана, Латвии, Индии, из столицы страны Душанбе и областей Республики Таджикистан.

«Крыша мира» - это невероятное погружение в живые традиции. Богатая история, невероятные традиции, уникальное наследие разных народов Таджикистана, ближнего и дальнего зарубежья встречаются ежегодно на фестивале.

Как и в прошлом году, Tcell примет активное участие в проведении фестиваля. Специально для самых маленьких гостей, от Tcell будет организована детская зона, где малыши смогут под присмотром порисовать, проявить свое собственное творчество, и поиграть в веселые игры. Еще, прямо на фестивале будет установлен павильон компании, где можно будет получить консультацию высококвалифицированных специалистов по любым вопросам мобильной связи, выбрать и подключить самые нужные услуги.

Tcell приветствует культурные мероприятия, ведь выражение своего искусства, своих традиций – очень важная часть жизни любого человека. Поддерживая фестиваль «Крыша мира», Tcell разделяет ценности и цели проведения этого масштабного праздника культуры: сохранять и продвигать традиционные и экспериментальные жанры музыки и танцев народов Памира, других сообществ Республики Таджикистан, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, для большего понимания плюрализма и толерантности между различными народами и культурными традициями региона.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.