Международный Фестиваль «Крыша Мира», самое крупное событие в сфере живой этнической музыки в Таджикистане, пройдет С 26 по 28 июля в городе Хорог. На протяжении последних лет, Tcell является постоянным партнером фестиваля, поддерживая культурное развитие общества, стремясь к сохранению традиций и культурному обмену.
Фестиваль «Крыша мира» проводится в Хороге с 2008 года. То, что начиналось как небольшой локальный фестиваль этнической музыки, сейчас стало международным праздником культурного наследия. В этом году, в музыкальной программе фестиваля примут участие музыканты из Узбекистана, США, Афганистана, Пакистана, Кыргызстана, Латвии, Индии, из столицы страны Душанбе и областей Республики Таджикистан.
«Крыша мира» - это невероятное погружение в живые традиции. Богатая история, невероятные традиции, уникальное наследие разных народов Таджикистана, ближнего и дальнего зарубежья встречаются ежегодно на фестивале.
Как и в прошлом году, Tcell примет активное участие в проведении фестиваля. Специально для самых маленьких гостей, от Tcell будет организована детская зона, где малыши смогут под присмотром порисовать, проявить свое собственное творчество, и поиграть в веселые игры. Еще, прямо на фестивале будет установлен павильон компании, где можно будет получить консультацию высококвалифицированных специалистов по любым вопросам мобильной связи, выбрать и подключить самые нужные услуги.
Tcell приветствует культурные мероприятия, ведь выражение своего искусства, своих традиций – очень важная часть жизни любого человека. Поддерживая фестиваль «Крыша мира», Tcell разделяет ценности и цели проведения этого масштабного праздника культуры: сохранять и продвигать традиционные и экспериментальные жанры музыки и танцев народов Памира, других сообществ Республики Таджикистан, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, для большего понимания плюрализма и толерантности между различными народами и культурными традициями региона.
____________
Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.
Натиҷагирӣ аз давраи раёсати Тоҷикистондар Форуми ҳамкории амниятии САҲА
HamkoR- платформаи ҳирфаии Tcell барои истихдоми корҷӯён ва ҳамкорон!
«Азия-Плюс» ва 24.kg ҳамроҳ рӯйдодҳоро дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон инъикос мекунанд
Охирин ҷарроҳии Осия ва бори аввал ба ҳавлии беморхона баровардани ӯ
Вазорати тандурустӣ: Бо ширкати “Фароз” бар асоси қарори ҳукумат ҳамкорӣ дорем
Қасди рабудани ноболиғ дар назди бозори “Корвон”
Вазорати меҳнат: Маоши бинокорон дар Қатар $350 ва барои тоҷикон ин кам аст
Басташавии роҳҳо ба Исфара зимни вохӯрии сарони кишварҳои Тоҷикистону Қирғизистон
Фестивали байнулмилалии фарҳангу сайёҳии «Боми ҷаҳон» дар Хоруғ
Эмомалӣ Раҳмон сарвазири нави Битанияи Кабирро табрик кард
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста