Министерство промышленности и новых технологий прогнозирует снижение стоимости школьной формы в связи с освобождением производителей от налогов.
2 мая этого года правительством было принято постановление «О перечне единой школьной и дошкольной формы предприятий отечественного производства, поставка (продажа) которых освобождаются от налога на добавленную стоимость, сообщает пресс-служба Минпрома.
Отмечается, что предоставленные данным документом льготы будут способствовать снижению стоимости школьной формы.
В Минпроме отмечают, что в соответствии с планом министерства образования и науки, потребности в школьной форме на 2019-2020 учебный год составляет 985 тысяч единиц. Данный план в первой половине этого года выполнен на 40,7%.
По данным Минпрома, выпуском школьной формы в Таджикистане занимаются 53 предприятия, которыми в январе-июне произведено 400 тысяч единиц этого вида одежды. Это на 73 тысячи единицы больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.
Основными производителями школьной формы в стране являются: «Гулистон Душанбе», «Нассочи точик», «Ёкут-2000», «Нассочи Худжанд», «Зинат», «Хустния-Б», «Нихол», «Дахбеда», «Ресандаи Кургантеппа», «Алишер АСК», «Само и К», «Кохи Бонувон».
Перечень единой школьной и дошкольной формы предприятий отечественного производства, поставка (продажа) которых освобождаются от налога на добавленную стоимость
Школьная форма:
- Костюм тройка для мальчиков (пиджак, жилет и брюки);
- Костюм двойка для мальчиков (пиджак и брюки);
- Пиджак для мальчиков;
- Брюки для мальчиков;
- Жилет для мальчиков;
- Рубашка для мальчиков;
- Костюм тройка для девочек (пиджак, жакет и брюки);
- Костюм тройка для девочек (пиджак, жакет и юбка);
- Пиджак для девочек;
- Брюки для девочек;
- Юбка для девочек;
- Блузка;
- Сарафан;
- Пальто для школьного возраста (для мальчиков);
- Пальто для школьного возраста (для девочек);
- Куртка для мальчиков;
- Куртка для девочек;
- Галстук для мальчиков и девочек;
- Нижнее белье для мальчиков и девочек;
- Спортивные одежды для мальчиков и девочек;
- Кимоно для мальчиков и девочек;
- Национальные платья для девочек;
- Национальные шаровары;
- Тюбетейки для девочек.
Дошкольная форма:
- Хлопчатобумажная пижама для воспитанников дошкольных учреждений;
- Шаровары для воспитанников дошкольных учреждений;
- Костюм (пиджак и брюки) для воспитанников дошкольных учреждений;
- Рубашка для воспитанников дошкольных учреждений;
- Детские халаты.
Кстати, на днях Минобрнауки сообщило об открытии фабрики по производству обуви для школьников. А еще рекомендовало покупать школьную форму у отечественных производителей.
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