Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» в Таджикистане с 20 июля могут воспользоваться беспроводным доступом в интернет. Гостевой Wi-Fi организован на 14 автозаправочных станциях, расположенных в Душанбе, районах республиканского подчинения и Согдийской области.
Беспроводная сеть охватывает зону кафе и часть прилегающей территории станции. Скорость интернета на объектах будет достигать 5 Mбит/сек. Интернет-трафик для посетителей АЗС «Газпромнефть» в это время тарифицироваться не будет. Данная услуга стала доступна клиентам АЗС благодаря сотрудничеству «Газпром нефть-Таджикистан» и «МегаФон Таджикистан».
«Запуск бесплатного Wi-Fi на АЗС расширил комплекс услуг, предлагаемых нашим клиентам. Мы первыми на рынке организовали открытые точки доступа к Wi-Fi на автозаправочных станциях, что позволяет автомобилистам свободно пользоваться информационными ресурсами и нужными сайтами. Организация зон бесплатного интернета является одним из этапов внедрения целого ряда технологических решений на АЗС», – комментирует начальник управления информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций Файзулло ИБРАГИМОВ.
Для подключения к сервису на территории АЗС необходимо выбрать в списке доступных сетей Free Wi-Fi GPN и нажать «Подключить», затем пройти аутентификацию доступным способом.
«Наличие свободного Wi-Fi для клиентов и посетителей становится своего рода правилом хорошего тона для компаний по всему миру. Поэтому неудивительно, что «Газпром нефть-Таджикистан» в числе первых топливных ретейлеров в нашей стране выступила с предложением организовать «раздачу» интернета на заправках. Развитая инфраструктура, которой обладает «МегаФон Таджикистан», позволяет гарантировать высокое качество телеком-услуг по всей республике. Уверен, что Wi-Fi на АЗС – только начало нашего сотрудничества», – комментирует исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий ИЗЮМНИКОВ.
На первом этапе проект Free Wi-Fi GPN доступен на 14 заправочных станциях в Душанбе, районах республиканского подчинения и Согдийской области. В дальнейшем он будет тиражирован во всей сети АЗС «Газпромнефть» в Таджикистане.
Список заправок, где теперь будет Wi-Fi:
№ 1 г. Душанбе, р-н Шохмансур, ул. Сайдали Вализода, шоссе Душанбе-Вахдат-10 км.
№ 2 г. Душанбе, р-н И. Сомони, ул. Х. Шерози, пос. Лучоб
№ 3 г. Душанбе, р-н Сино, ул. Джами-8, Политехникум.
№ 6 р-н Рудаки, дж. УртаКенгаш, село Оли Сомон, поворот Явана.
№ 7 г. Турсунзаде, ул. Мехнат.
№ 8 р-н Рудаки, дж. Гулистон, Чанор.
№ 9 р-н Шахринав, джамоат Сабо, село Сабо.
№ 13 г. Вахдат, ул. Рудаки 144, 16 база.
№ 14 р-н Гиссар, дж. Хонако, село Шуроб, к-з Ватан.
№ 15 г. Ходжент, 18 мкрн., ул. Севастопольская (старый мост).
№ 16 г. Чкаловск, трасса Худжанд – Гафуров.
№ 18 г. Душанбе, р-н Сино, ул. Б. Гафурова, 33/2, 84-й мкрн.
№ 19 г. Душанбе, р-н Фирдавси, ул. Н. Карабаева, 240, Гульбута.
№ 26 г. Душанбе, поворот Корвона
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