В Вене прошло заключительное пленарное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) под председательством Республики Таджикистан, в работе которого принял участие заместитель Министра иностранных дел страны Музаффар Хусейнзода, сообщает департамент информации МИД РТ.

В своем выступлении заместитель министра представил предварительные итоги председательства страны во ФСОБ - одном из двух основных директивных органов ОБСЕ, действующих на регулярной основе. Он отметил, что председательство стало важной вехой и продуктивным опытом внешней политики Таджикистана, подчеркнув, что в этот период страна неизменно руководствовалась устоявшимися на Форуме принципами равноправия, взаимоуважения и сбалансированности, ориентируясь при этом на продолжение текущей работы по дальнейшему совершенствованию механизмов обеспечения контроля в военно-политической области.

МИД РТ

Реализованная за последние четыре месяца программа председательства Таджикистана была сконцентрирована на такие традиционные вопросы повестки дня ФСОБ, как проблематика безопасности границ, лёгкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ), гуманитарного разминирования и содействие государств-участников ОБСЕ в реализации резолюций Совета Безопасности ООН 1540 и 1325. В дополнение к этому, важное место в программе заняли вопросы региональной безопасности, прежде всего борьбы с терроризмом и экстремизмом в Центральной Азии, а также синергии и укрепления сотрудничества ОБСЕ с такими региональными организациями, как ШОС, ОДКБ и СВМДА и ЕС.

Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Музаффар Хусейнзода и Генсек ОБСЕ Томас Гремингер МИД РТ

Председатель ФСОБ, Постоянный представитель Таджикистана при ОБСЕ Идибек Каландар в своем выступлении отметил, что в период председательства страны было проведено 10 пленарных заседаний, 7 диалогов по вопросам безопасности, одно совместное заседание ФСОБ и Постоянного Совета, 10 заседаний «Тройки» и 7 заседаний рабочих групп. Он также подчеркнул, что под таджикским председательством успешно прошли 8-е Ежегодное совещание, посвящённое выполнению Кодекса поведения ОБСЕ и третья рабочая сессия Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности 2019 года. Было принято 2 решения ФСОБ, имеющие политически обязательный характер.

МИД РТ

По приглашению таджикского председательства в качестве ключевых докладчиков диалогов по вопросам безопасности ФСОБ ОБСЕ выступили 19 высокопоставленных представителей правительств, региональных организаций, экспертного и научного сообщества, прибывших в штаб-квартиру ОБСЕ в Вену из Бишкека, Брюсселя, Вашингтона, Дублина, Душанбе, Мадрида, Минска, Москвы, Нур-Султана, Нью-Йорка и Пекина. Таджикскому председательству впервые удалось привлечь к работе Форума одновременно 6 глав региональных организаций, предоставив им платформу для обмена мнениями и предложений по укреплению диалога с ОБСЕ в Центральной Азии.

Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Музаффар Хусейнзода провел встречу с заместителем министра иностранных дел Австрии Гельмуром Тихи. МИД РТ

Реализованная программа председательства и, прежде всего, ее нацеленность на вопросы безопасности в Центральной Азии, получила высокую оценку делегаций государств-участников ОБСЕ. На заседании со словами поддержки в адрес таджикского председательства выступили делегации Армении, Афганистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Словакии, США, Узбекистана, Финляндии/Европейского Союза, Чехии и Швейцарии.

Перед завершением пленарного заседания Постоянный представитель Таджикистана Идибек Каландар в торжественной обстановке передал атрибуты председателя ФСОБ будущему председателю Форума, Постоянному представителю Чешской Республики при ОБСЕ послу Иво Шрамеку.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.