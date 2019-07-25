За шесть месяцев проверили 588 фармацевтических учреждений и сожгли более 90 тонн низкокачественных и просроченных лекарств, сообщили сегодня на пресс-конференции минздрава.
За нарушение правил фармацевтической деятельности в отношение физических и юридических лиц были составлены 279 протоколов, нарушителей оштрафовали на общую сумму более 718 тыс. сомони, говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения и социальной защиты населения.
Также за этот период минздрав проверил более 19 377 наименований лекарств и 288 наименований не получили сертификат соответствия из-за низкого качества.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Натиҷагирӣ аз давраи раёсати Тоҷикистондар Форуми ҳамкории амниятии САҲА
HamkoR- платформаи ҳирфаии Tcell барои истихдоми корҷӯён ва ҳамкорон!
«Азия-Плюс» ва 24.kg ҳамроҳ рӯйдодҳоро дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон инъикос мекунанд
Охирин ҷарроҳии Осия ва бори аввал ба ҳавлии беморхона баровардани ӯ
Вазорати тандурустӣ: Бо ширкати “Фароз” бар асоси қарори ҳукумат ҳамкорӣ дорем
Қасди рабудани ноболиғ дар назди бозори “Корвон”
Вазорати меҳнат: Маоши бинокорон дар Қатар $350 ва барои тоҷикон ин кам аст
Басташавии роҳҳо ба Исфара зимни вохӯрии сарони кишварҳои Тоҷикистону Қирғизистон
Фестивали байнулмилалии фарҳангу сайёҳии «Боми ҷаҳон» дар Хоруғ
Эмомалӣ Раҳмон сарвазири нави Битанияи Кабирро табрик кард
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста