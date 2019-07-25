Сравнительно недавно, 25 июля 1978 года, в английском городе Олдхэме родился первый ребенок, зачатый в пробирке.
Однако способ искусственного оплодотворения и развития плода вне чрева матери еще в XV веке описал в своей поэме «Саламан и Абсаль» восточный поэт и мыслитель Абдуррахман Джами.
Научное открытие в любовной поэме
Пути регулирования рождаемости населения были известны еще со времен арийцев, более чем за 6-7 тыс. лет до нашей эры.
Часто это осуществлялось путем употребления беременной женщиной различных настоев и трав. В Авесте по этому поводу описывается следующий пример: «Если девушка скажет (мужчине): ‟Ты оплодотворил меня”, и мужчина ответит: ‟Найди старуху, которая освободит тебя от плода”, и эта женщина, найдя такую старуху, попросит совершить репродукцию или аборт, и если эта старуха выдаст бангху, или шайиту, или гнону, или фраспату, и, употребив их, она умертвит свой жизненный плод, то грех совершают трое: мужчина, девушка и старуха».
Но о возможности производить ребенка «в сосуде» в истории Востока не было известно, пока великий ученый, поэт и мыслитель Абдуррахман Джами (1414–1492 гг.) не рассказал об этом в своей поэме.
Ни один поэт Востока не был так знаменит при жизни, как Джами. Широкий кругозор поэта позволял ему писать в своих стихах о самых разнообразных ситуациях - и из реальной жизни, и совершенно нереальных для его времени. В этом плане большой интерес представляет поэма поэта «Саламан и Абсаль», имеющая важное значение не только в литературном плане, но и в плане демографической информации.
В этом произведении рассказывается о том, что у некоего шаха не было сына и он мечтал иметь наследника. Отчаявшись, шах обращается к мудрецам и ученым за советом. Один из мудрецов добивается рождения ребенка вне чрева женщины, в специальном сосуде.
Вот как описывается этот момент в поэме:
Замыслил тот алхимик и мудрец
Диковинное средство, наконец,
И средство это шаху предложил он,
И мысль ученых мира изумил он.
Из чресл шаха семя он извлек,
Питательной средой его облек,
На сорок семидневий скрыл в сосуде,
И вот - кто слышал о подобном чуде –
В сосуде том, как солнце, скажешь ты,
Дитя явилось дивной красоты,
Сын крепкий и здоровый без порока.
Звезда надежд царя взошла высоко.
Из этого повествования Джами для нас важным является факт производства ребенка в сосуде, или, как ныне говорят, производство ребенка «в пробирке». В настоящее время выращивание ребенка в пробирке распространено во всем мире. Суть его состоит в том, что женщина принимает специальные гормоны с целью стимуляции процесса овуляции. Затем в специальную среду, содержащую изъятую из организма женщины яйцеклетку, добавляют приготовленную из спермы мужа суспензию сперматозоидов. После этого культивируют оплодотворенную яйцеклетку и переносят зародыш в полость матки женщины. Из сравнения этой современной процедуры и рассказанного в приведенном выше отрывке из поэмы А.Джами видно, что идейно между ними принципиальных различий не имеется.
Теперь возникает вопрос: существовала ли такая практика более 500 лет тому назад в мире, в Джаме или Герате? На этот вопрос ответить однозначно нельзя. Но откуда появилась у Джами идея о возможности производства ребенка «в сосуде»? Это тоже вопрос.
Как указали выше, более чем за 1000 лет до Абдуррахмана Джами жили величайшие мыслители в области медицины, биологии, философии, антропологи и т.д., которые так или иначе в своих исследованиях занимались биологическими и социальными науками. Человек – его происхождение, становление и развитие - стоял в центре внимания почти всех величайших мыслителей.
Поэтому категорически утверждать, что эти гении и их силой ума не могли хотя бы догадываться о возможности производства человека в условиях, описанных А.Джами, является неверным. Может, был кем-нибудь в условиях строжайшей секретности проведен такой эксперимент, или описан в своих трактатах, или просто говорили об этом среди своего круга ученых, что в той или иной форме дошло до Джами.
Такое смелое описание ситуации зачатия и выращивания ребенка в сосуде можно считать величайшим событием в условиях того времени. В тех строгих условиях Средневековья такое выступление Джами является величайшей смелостью.
Алхимики – двигатели науки
Возникновение идеи производства ребенка в сосуде, по всей вероятности, связано с алхимией. Своей главной задачей алхимики считали превращение неблагородных металлов в благородные с помощью воображаемого вещества - «философского камня», который они усиленно пытались добыть. Предполагалось, что при помощи «философского камня» можно получить искусственное золото и найти эликсир долголетия. Наиболее активный период алхимических исследований относится к 4–16-м вв. Они были распространены в греко-египетских, арабских, западноевропейских пространствах, в Китае и в Индии.
Алхимическими исследованиями занимались выдающиеся ученые в области химии, биологии, физики, медицины, психологии и т.д. Попутно им удавалось сделать большие научные открытия. Есть вероятность, что идеи, как-то касавшиеся искусственного производства ребенка, появились в 12-13-м столетиях, а в шахских тайных лабораториях в строжайшем секрете проводились эксперименты.
Из вышеизложенного можно заключить, что, во всяком случае, если не эксперименты, то идеи о возможности производства ребенка искусственным путем – в пробирке, среди ученых-алхимиков были. Об этом Джами мог знать потому, что частые собрания в его доме известных мыслителей Востока - философов, поэтов, царевичей, которые имели широкий доступ к различным новым идеям, - позволили ему получить эту информацию и использовать ее в своей творческой деятельности. Возможно, эти идеи, пройдя тысячелетия, в итоге нашли свое масштабное осуществление в конце ХХ и в начале ХХI века.
Идеи, воплощенные в жизнь через столетия
Проблема бесплодия была действительно важной во все времена существования человечества. Люди постоянно были в поиске путей ее решения. В прошлые времена решение проблемы бесплодия наталкивалось на серьезные религиозные препятствия, на народные традиции, существовавшую мораль того времени и т.д.
Лишь благодаря серьезным изменениям в духовной и культурной жизни людей, достижениям научно-технического прогресса, развитию медицины, биологии и особенно генной инженерии и т.п., удалось решить проблему бесплодия открытым и цивилизованным путем в общедоступной форме.
В 1978 году английский ученый-эмбриолог Роберт Эдварц впервые сделал открытие мирового масштаба. Он осуществил выращивание эмбриона в пробирке, из него развился плод и родился ребенок – ее зовут Луиза Браун, и в настоящее время она сама стала матерью и имеет своих детей. За это открытие Роберт Эдварц стал обладателем Нобелевской премии 2010 года.
Таким образом, спустя более 500 лет идея Джами воплотилась в жизнь, за свою идею он мог бы стать обладателем Нобелевской премии.
В настоящее время «выращивание ребенка в пробирке» успешно ведется в Таджикистане в Медицинском центре «НАСЛ» под руководством известного в стране и за ее пределами врача - профессора Курбанова Шамсиддина. Впервые указанным методом удалось получить детей-двойняшек 26 февраля 2014 года. Это является, несомненно, большим достижением медицинской науки и практики.
В мире живет более 6 млн детей, родившихся путем оплодотворения яйцеклетки в пробирке. В СССР такой ребенок родился в 1986 году в Москве, в Центре охраны здоровья матери и ребенка.
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