Новый британский премьер Борис Джонсон 24 июля назначил своего младшего брата Джо Джонсона на пост заместителя министра по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии, сообщает РИА Новости.
До этого родственник премьера занимал должность заместителя министра транспорта.
Борис Джонсон 24 июля стал премьером Британии и уже успел произвести самую масштабную смену состава правительства в современной истории Британии без передачи власти от одной партии другой.
В своей программной речи он заявил, что настроен осуществить Brexit 31 октября «без всяких «но».
Из-за несогласия с его идеей свои посты покинули как минимум 14 членов кабинета министров, в том числе министр иностранных дел Джереми Хант, которого Джонсон хотел сократить, как только станет главой правительства.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Вазорати меҳнат: Маоши бинокорон дар Қатар $350 ва барои тоҷикон ин кам аст
Басташавии роҳҳо ба Исфара зимни вохӯрии сарони кишварҳои Тоҷикистону Қирғизистон
Фестивали байнулмилалии фарҳангу сайёҳии «Боми ҷаҳон» дар Хоруғ
Эмомалӣ Раҳмон сарвазири нави Битанияи Кабирро табрик кард
Роҳи Ворух-Исфара боз шуд. Захмиёни чароҳаташон вазнин аз Ворух бароварда шуданд
“Дарвозаҳои ғарбии Душанбе” кӯчонида шуданд
“Амонатбонк” ба наздикӣ ба додани ипотека оғоз мекунад
Талоқ бо СМС. Тоҷикистониёнро ба қатъи ҷудошавӣ тариқи телефон даъват мекунанд
Вохӯрии собиқ президенти Қирғизистон бо Путин дар Маскав
Мухолифати сохторҳои қудратии Қирғизистон бо сокинони Оқ-Сой
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста