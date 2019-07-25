В свете последних событий на таджикско-кыргызской границе медиа-группа «Азия-Плюс» (Таджикистан) и информационное агентство 24.kg (Кыргызстан) подписали Меморандум о сотрудничестве.
«На границе Кыргызстана и Таджикистана регулярно происходят конфликты между местными жителями. Освещение этих событий имеет большую социальную значимость для аудитории двух стран. В моменты конфликтов медиа публикуют материалы на основании официальных источников информации в Кыргызстане и Таджикистане, которые не всегда позволяют освещать ситуацию, учитывая мнение всех сторон конфликта», - говорится в меморандуме.
Учитывая эти факторы, два ведущих СМИ Таджикистана и Кыргызстана договорились:
1. Сформировать единый постоянный чат двух редакций для освещения событий на границе Кыргызстана и Таджикистана
2. Обмениваться информацией о ситуации на границе в режиме реального времени
3. Публиковать информацию о ситуации на границе используя комментарии, свидетельства очевидцев, и другие материалы, которые бы позволили аудитории сформировать полную картину о происходящем на границе Кыргызстана и Таджикистана.
Редакции уверены, что совместная работа позволит изданиям оперативно и максимально полно рассказывать о событиях на границе Кыргызстана и Таджикистана.
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