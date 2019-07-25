Официальный курс таджикской валюты (сомони) снизился по отношению к доллару всего на 0,1% в течение первой половины этого года. Это на 3,7% процентных пунктов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальный банк Таджикистана.
Отмечается, что в нынешнем году НБТ продолжил курсовую политику, основанную на режиме «плавающего регулируемого курса без определения и объявления пределов изменения курса».
«Стабильное изменение курса произошло под благоприятным воздействием некоторых экономико-финансовых процессов глобального и регионального характера, особенно в странах - основных торговых партнерах РТ, а также в результате реализации комплекса мер денежно-кредитной политики», - подчеркивается в сообщении регулятора.
В НБТ отмечают, что зафиксировано укрепление курса российского рубля (9,2%), белорусского рубля (5,4%), казахского тенге (1%), китайского юаня (0,1%) по отношению к доллару США.
Это, считают в таджикском регуляторе, обусловило стабильность курса сомони.
Официальный курс таджикской валюты к доллару на сегодня, 25 июля, установлен НБТ на уровне 9,4398 сомони (за $1). 1 января этого года официальный курс сомони к доллару составлял 9,4298 к 1.
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