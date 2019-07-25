Спасатели Управления Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана по Согдийской области спасли пятерых жителей области, которые тонули в реке Сырдарья.
Купаясь в запрещенном месте в Сырдарье пятеро жителей Согда начали тонуть, однако дежурившие спасатели Специального отряда быстрого реагирования Управления КЧС по Согдийской области успели вовремя спасти людей. От госпитализации они отказались, сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС и ГО республики Умеда Юсуфи.
Трое из тонувших - родные братья и сестры, а возраст самой младшей составляет 15 лет.
"Вопреки неоднократным предупреждениям и рекомендациям КЧС о соблюдении правил купания, к сожалению, не все граждане прислушиваются к ним и нарушают правила безопасности на водоёмах", - отметила пресс-секретарь.
С начала 2019 года в водоёмах страны погибли 80 человек, в том числе 32 детей и подростков до 17 лет. Спасено 14 человек.
КЧС еще раз просит граждан соблюдать правил безопасности во время купания и отдыха возле водоёмов и рек, особое внимание уделить детям, не оставлять их без присмотра.
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Кулли ахбор
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Алишерджон4
Почему вы вините граждан лучше строите бесплатные места (бассейн) для граждан чтобы мы не утонули!! Хватить сделать все подряд платны!!! АП пожалуйста, пропустите мой Коментарии!!!