Спасатели Управления Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана по Согдийской области спасли пятерых жителей области, которые тонули в реке Сырдарья.

Купаясь в запрещенном месте в Сырдарье пятеро жителей Согда начали тонуть, однако дежурившие спасатели Специального отряда быстрого реагирования Управления КЧС по Согдийской области успели вовремя спасти людей. От госпитализации они отказались, сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС и ГО республики Умеда Юсуфи.

Трое из тонувших - родные братья и сестры, а возраст самой младшей составляет 15 лет.

"Вопреки неоднократным предупреждениям и рекомендациям КЧС о соблюдении правил купания, к сожалению, не все граждане прислушиваются к ним и нарушают правила безопасности на водоёмах", - отметила пресс-секретарь.

С начала 2019 года в водоёмах страны погибли 80 человек, в том числе 32 детей и подростков до 17 лет. Спасено 14 человек.

КЧС еще раз просит граждан соблюдать правил безопасности во время купания и отдыха возле водоёмов и рек, особое внимание уделить детям, не оставлять их без присмотра.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.