Мария Воронцова, которую в СМИ называют старшей дочерью президента России Владимира Путина, стала совладелицей компании «Номеко», пишет Русская служба Би-би-си.

«Номеко» участвует в создании высокотехнологичного медицинского комплекса в Ленинградской области. В его фокусе - современные методы борьбы с раком. Проект поддерживают крупные игроки и чиновники, его стоимость оценивается в 40 млрд рублей.

О том, что старшую дочь Путина зовут Мария Владимировна Воронцова писал журнал The New Times в 2016 году.

По данным Reuters, она родилась 28 апреля 1985 года. Сообщалось, что Воронцова изучала медицину в МГУ, проходила аспирантуру в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) эндокринологии Минздрава РФ.

В 2017 году она защитила кандидатскую диссертацию о лечении детей с гипофизарным нанизмом. Воронцова является заместителем председателя Российского общества молодых эндокринологов. На сайте общества сказано, что она знает четыре языка: английский, немецкий, французский, нидерландский.

The New Times и Reuters писали, что Воронцова вышла замуж за бизнесмена из Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена. После знакомства с ней он работал директором по развитию бизнеса «Газпрома» и входил в совет директоров консалтинговой компании «МЭФ Аудит», сообщал The New Times.

По информации журнала, Воронцова родила от Фаассена дочь. Она подписывала некоторые из своих научных работ фамилией Фаассен, отмечает «Русская служба Би-би-си».

