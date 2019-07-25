Первый Микрофинансовый Банк с радостью сообщает о значительном снижении процентных ставок на всю линейку кредитных продуктов.

Снижение процентных ставок позволит клиентам на выгодной основе получать кредиты от 21% годовых в национальной валюте.

Целью снижения процентных ставок является улучшение доступа населения к финансовым ресурсам для развития предпринимательской деятельности, агро бизнеса, а также доступа к потребительским кредитам. Банк так же, упростил требования к обеспечению - теперь наши клиенты могут получить кредиты до 94,000 сомони только под залог движимого имущества.

Для быстрого доступа к кредитам, Первый Микрофинансовый Банк запустил услугу онлайн заявки на кредиты через сайт компании.

Так же, запущена онлайн услуга погашения кредитов через pay.fmfb.tj/ . Для упрощения процесса оплаты и осуществления денежных переводов была внедрена опция регистрации клиента посредством открытия личного кабинета. С помощью новой услуги, для пополнения мобильного счета и оплаты услуг нет необходимости снимать наличные деньги, достаточно воспользоваться услугой онлайн платежа на сайте pay.fmfb.tj/ с компьютера или смартфона.

Первый Микрофинансовый Банк предоставляет полный спектр банковских услуг через свою сеть из 7 филиалов и 32 центров банковских услуг, а также через своих банковских платежных агентов. Первый Микрофинансовый Банк является одним из немногих банков, охватывающим все регионы Таджикистана, в том числе отдаленные районы страны. Подробную информацию о банке и банковских услугах можно найти на нашем сайте www.fmfb.tj.

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