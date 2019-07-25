С 26 по 28 июля в центральном парке города Хорога пройдет 12-й Международный Фестиваль культуры и туризма «Крыша Мира».

Фестиваль является захватывающим культурным мероприятием, созданный OO «Амеша спента» при поддержке местного исполнительного органа государственной власти ГБАО и Швейцарского Офиса по Сотрудничеству в Таджикистане, сообщил «АП» директор фестиваля Самандар Пулодов.

Целью проекта является отражение культурного многообразия (области, страны, региона и в целом мира) и укрепление взаимопонимания посредством искусства во имя мирного сосуҳествования и общечеловеческих ценностей.

Фестиваль способствует сохранению и продвижению традиционных и экспериментальных жанров музыки и танцев народов Памира, других сообществ Республики Таджикистан, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Проведение фестиваля вносит свой вклад пониманию плюрализма и толерантности между различными народами и культурными традициями региона. Одним из задач фестиваля является развитие потенциала туризма в Республике Таджикистан и повышение уровня жизни местного населения.

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В музыкальной программе фестиваля будут участвовать именитые музыканты из Узбекистана, США, Афганистана, Пакистана, Кыргызстана, Латвии, Индии, из столицы страны Душанбе и областей Республики Таджикистана.

В течение фестивальных дней организаторы ожидают увидеть более чем 15 000 любителей музыки и искусства – гостей мероприятия, как из Таджикистана, так и из других стран мира.

В рамках фестиваля в Исмаилитском центре города Хорога будут организованы мастер-классы по подходам исполнений на различных музыкальных инструментах стран участников, во время которых ожидается активное участие в дискуссиях и прослушивание классов мастеров музыкального искусства, заинтересованных студентов, музыкантов, музыкальных критиков, журналистов и любителей музыки города Хорога и гостей из различных стран мира.

Наряду с этим, в Исмаилитском центре будут проводится выставка картин местных художников. В рамках фестиваля в центральном парке Хорога намечается организация и показ документальных фильмов, выставка ремесленников и фестиваль базар-традиционных блюд и угощений, приготовленных, представителями местного сообщества и гостями фестиваля.

Мы верим, что проведение данного фестиваля приблизит нас к многогранным ожидаемым результатам проекта, и будут способствовать сохранению мира, дружбы, понимания важности разнообразия, плюрализма и толерантности между различными народами региона, что также поможет в продвижении и развитию качества продуктов эко-туризма и улучшению уровни жизни населения, и привлечению туристов в нашу страну.

Стоит отметить, что вот уже 12-й год Фестиваль «Крыша Мира», проводится благодаря финансовой поддержке международных организаций таких как: Швейцарский Офис по Сотрудничеству в Таджикистане (главный донор и партнер фестиваля), а также содействию других спонсоров как посольство США в РТ, Посольство Швейцарии в Республике Узбекистан, Музыкальная Инициатива Ага Хана, Фонд Ага Хана, компания Tсell, Акселерейт Просперити, а также информационно-технической поддержки со стороны Университета Центральной Азии и Культурного Центра «Бактрия».

Душой всей организации и проведения фестиваля являются команда специалистов и конечно же местные волонтеры, которые благодаря своему неиссякаемому желанию организации и проведения фестиваля помогли и помогают нам по сей день, праздновать и показывать культурную идентичность и многообразие традиций народов Центральной и Южной Азии и других народов мира на «Крыша Мира».

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