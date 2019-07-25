Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму премьер-министру Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону в связи с его избиранием на пост лидера Консервативной партии и вступлением на должность премьер-министра Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщает пресс-служба главы государства.
В посланиитаджикского лидера отмечается, что развитие и углубление сотрудничества с Великобританией во всех сферах взаимных интересов является важным направлением внешней политики Таджикистана.
«Выражаю надежду, что в период Вашей деятельности в качестве премьер-министра — совместными усилиями сторон — партнерство наших стран обретёт новые взаимовыгодные грани. Таджикская сторона готова приложить необходимые усилия на всех уровнях для еще большего укрепления своих отношений с Великобританией», -отмечается в телеграмме.
Борис Джонсон выступает за выход Великобритании из Евросоюза 31 октября вне зависимости от того, удастся ли принять соглашение о Брекзите.
В конце мая об отставке объявила действующий премьер-министр Тереза Мэй. Она принесла извинения за то, что ей не удалось согласовать условия выхода Великобритании из Евросоюза.
С этого времени продолжалась процедура избрания нового лидера Консервативной партии.
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