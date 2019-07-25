Она была заблокирована гражданами Кыргызстана в одностороннем порядке 22 июля после конфликта с гражданами Таджикистана.
Таджикские власти после открытия дороги, сегодня примерно в два часа ночи, первым делом эвакуировали тяжелораненых граждан Таджикистана из Воруха в Исфару.
Среди тех, которых вывезли из Воруха в Исфару, числятся тяжелораненный 22 июля в ходе конфликта в Ворухе Абдурасул Шомирсаидов - начальник следственного отдела УМВД по Согдийской области и двое гражданских лиц, об этом «АП» сообщили в пресс-службе мэрии Исфары.
А. Шомирсаидова, который нуждается в срочной операции, уже прооперировали в Ворухе, однако ему требуется сложная операция, которую возможно провести только в Исфаре или Худжанде.
Ранее таджикским властям удалось вывезти из заблокированного Воруха в Исфару получившего огнестрельное ранение инспектора ОМВД Исфары по делам несовершеннолетних Фарруха Тошхуджаева.
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