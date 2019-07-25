«Западные ворота Душанбе» были сданы в середине 90-х годов прошлого года с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Ворота снесены в рамках реализации проекта реконструкции автомобильной дороги Душанбе–Турсунзаде–граница Узбекистана (участок Караболо –Западные ворота Душанбе): на сегодняшнее утро ворота полностью снесены.
В администрации мэра столицы "АП" сообщили, что новые «Западные ворота Душанбе» в ближайшее время будут возведены на трассе Душанбе-Турсунзаде, но уже в районе кишлака Джуйбодом района Рудаки.
«Новые ворота столицы будут намного краше и выше по сравнению со снесенным объектом», - сказали в мэрии.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Талоқ бо СМС. Тоҷикистониёнро ба қатъи ҷудошавӣ тариқи телефон даъват мекунанд
Вохӯрии собиқ президенти Қирғизистон бо Путин дар Маскав
Мухолифати сохторҳои қудратии Қирғизистон бо сокинони Оқ-Сой
Тоҷикон аз ҳаҷ дилхунук шудаанд: имсол квота пур нашуд
БМТ: Ба муфлис эълон шудани “Тоҷиксодиротбонк” ва “Амонатбонк” манфиатдор нестем
Tcell: аввалин дар баландии 3 ҳазор метр аз сатҳи баҳр!
Таъини роҳбари нави Хадамоти зиддиинҳисорӣ ва поккории сафҳои он
Аввалин Бонки молиявии хурд ба ҷоизаи бонуфуз соҳиб шуд
Эмомалӣ Раҳмон зодрӯзи Шавкат Мирзиёевро табрик гуфт
“ТАЛКО голд” дар Суғд корхонаи нави металлургӣ месозад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста