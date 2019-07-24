Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио показали дизайн медалей, которые получат участники соревнования, сообщает Медуза.
На лицевой стороне, как и все последние годы, изображена древнегреческая богиня Ника со стадионом Панатинаикос на заднем плане. А на обратной — эмблема игр в Токио вместе с олимпийскими кольцами.
Автор дизайна — японец Дзюнити Каваниси.
Награды будут частично сделаны из переработанных телефонов, планшетов, ноутбуков и других электронных устройств. Для их переработки было собрано почти 79 тонн техники.
Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа.
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