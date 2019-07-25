В Узбекистане будет создан завод, выпускающий мячи для чемпионатов мира ФИФА и лиги чемпионов УЕФА, сообщает Podrobno.uz.
Об этом стало известно в ходе переговоров посла Узбекистана в Пакистане Фурката Сидикова и владельца компании Forward Group Хваджа Маъсуда Ахтара.
Forward Group производит спортивные товары, в основном футбольные мячи, и являлся официальным и единственным поставщиком мячей для чемпионатов мира по футболу ФИФА в 2014 и 2018 годах, а также лиги чемпионов УЕФА. Компания имеет заводы для производства разного вида спорттоваров, таких как мячи для гандбола, волейбола, спортивные сумки и другие, а также выпускает современные медицинские хирургические инструменты.
В ходе встречи Хваджа Маъсуд Ахтар отметил, что в целом компания не осуществляет инвестиционную деятельность в иностранных государствах в целях обеспечения конфиденциальности "ноу-хау", технологий, а также сохранения качества товаров на высшем уровне.
"Вместе с тем, учитывая экономический потенциал Узбекистана, было принято решение о реализации первого зарубежного инвестпроекта Forward Group именно в нашей республике. Для создания в Узбекистане современного предприятия, не имеющего аналогов на пространстве СНГ и Европы, в 2017-2019 годах была осуществлена масштабная работа по строительству в Андижанской области завода "Forward-TH Sports", – сообщили в пресс-службе МИД.
Производственный потенциал совместного предприятия составляет до 3000 мячей в месяц. Привезенное в Узбекистан оборудование является единственным в своем роде экземпляром, которое считается дорогостоящим объектом коммерческой тайны и интеллектуальной собственности.
Как отмечалось в беседе, полная реализация данного проекта будет служить дальнейшему укреплению инвестиционного имиджа Узбекистана не только в глазах крупных пакистанских компаний, но и в других странах. В частности, производство мячей для мировых футбольных турниров УЕФА, ФИФА и других под брендом "Сделано в Узбекистане" будет демонстрировать качество и производственный потенциал нашей республики.
В завершение встречи пакистанский бизнесмен подчеркнул, что в случае успешной реализации проекта Forward-TH Sports в Андижанской области, его компания планирует реализовать в Узбекистане новые крупные инвестпроекты в сфере производства спортивных сумок и одежды для мировых футбольных клубов.
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