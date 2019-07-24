В Узбекистане разработают новый порядок сноса и компенсации имущества, сообщает Podrobno.uz.
Об этом стало известно по итогам видеоселекторного совещания по вопросам дальнейшего развития малого бизнеса и предпринимательства, которое накануне провел Шавкат Мирзиёев.
Как отмечалось на мероприятии, в процессе осуществляемой на местах созидательной работы некоторые здания и сооружения попадают под снос.
Однако из-за масштабных сносов, проводимых зачастую без учета перспективного развития населенных пунктов и соответствующих расчетов, возникают колоссальные суммы компенсационных выплат.
При этом хокимияты, привлекая инвесторов к строительству предприятий на месте сносимых сооружений, не обязывают их выплачивать компенсации за свой счет, и эти расходы ложатся на плечи государства.
"Строго предупреждаю всех хокимов: сносить принадлежащее предпринимателям имущество без обоснованной надобности абсолютно недопустимо", – сказал глава государства.
Перед министерствами юстиции и финансов, Торгово-промышленной палатой поставлена задача разработать совместно с бизнес-омбудсманом и внести предложения о дальнейшем совершенствовании порядка сноса и компенсации имущества.
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