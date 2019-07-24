Жителей столицы за шесть месяцев этого года были оштрафованы на общую сумму более 4 млн. сомони за различные административные правонарушения.
Глава УМВД по городу Душанбе Шариф Назарзода на пресс-конференции заявил, что столичная милиция за этот период расследовала 338 публикаций в социальных сетях, где жители жаловались на беззаконие.
«Все жалобы о правонарушениях, которые поступают в Управление МВД по Душанбе или размещаются в соцсетях, рассматриваются в короткие сроки, а нарушители привлекаются к ответственности», - сообщил Шариф Назарзода.
Так, накануне столичная милиция по следам публикаций в социальных сетях наказала водителя, который занимался незаконным извозом пассажиров и допускал хамство в отношении них.
Правоохранительные органы выяснили, что водитель автомашины марки «Опель-Астра», 49-летний житель Душанбе Джамшед Сафаров, на которого пожаловались в соцсетях, не только допускает сквернословие, но и нарушает правила дорожного движения.
"Бомбила"-сквернослов был доставлен в столичную милицию и в отношении него был составлен соответствующий протокол об административном правонарушении.
Решением суда города Душанбе Сафаров был оштрафован на 540 сомони.
Глава УМВД Таджикистана по городу Душанбе попросил жителей и гостей столицы, а также журналистов быть активнее и сообщать о нарушениях напрямую в УМВД или посредством социальных сетей и мессенджеров.
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