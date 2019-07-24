МегаФон Таджикистан первым из операторов мобильной связи предоставил доступ к услугам сети четвертого поколения (4G) в Истаравшане.
Основным преимуществом 4G по сравнению с сетями предыдущих поколений является высокая скорость доступа к мобильному интернету. Технология LTE (Long Term Evolution), заложенная в основу сети, поддерживает передачу данных на скорости до 50 Мбит в секунду. Владельцы устройств с поддержкой 4G оценят более высокое качество и быстродействие привычных услуг, таких как общение в социальных сетях, обмен фотографиями и просмотр видео, работа с электронной почтой или автомобильная навигация. Сеть 4G обеспечивает пользователям максимальное удобство за счет рекордной скорости отклика: страницы в интернете открываются на экране мобильного гаджета практически мгновенно.
«Инфраструктура нашей сети отлично подготовлена к появлению самого быстрого мобильного интернета на территории Согдийской области. Открывая доступ к сети 4G, мы даем жителям региона возможность комфортного и быстрого серфинга во всемирной паутине, а также возможность полноценно работать в интернете в любом месте, где действует сеть», – говорит директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ.
Базовые станции 4G оператора отлично совместимы с действующими сетями 3G и 2G, развернутыми практически на всей территории Согдийской области. На практике это означает, что владельцы 4G-устройств в случае выхода из зоны действия новой сети будут автоматически «приняты» сетями 3G/2G, и доступ к мобильному интернету сохранится.
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