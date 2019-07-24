Государственный сберегательный банк Таджикистана «Амонатбанк» ожидает поправки в законодательство, чтобы приступить к ипотечному кредитованию.
"Ипотечные кредиты, как вы знаете, должны быть долгосрочными, то есть сроком не менее 10 лет, - отметил глава "Амонатбанка" Сироджиддин Икроми 23 июля на пресс-конференции в Душанбе. - Если мы будем находить депозитные вложения сроком на 10 лет, сможем предложить 10-летные кредиты".
Кроме того, подчеркнул он, "Амонатбанк" также располагает капиталом в размере 417 млн сомони. "Это непосредственные наши средства, часть которых мы можем направить на ипотечное кредитование", - сказал глава «Амонатбанка».
По его словам, в ближайшее время ожидается внесение поправок в закон "Об ипотеке", которые предполагают переход заложенного имущества к банку без судебного разбирательства.
"Многие заемщики относятся несерьезно к вопросу возврата кредитов, в связи с чем банки сталкиваются с финансовыми проблемами. Именно невозврат кредитов привел к финансовым проблемам в некоторых банках", - отметил Икроми.
Глава сбербанка подчеркнул, что, если поправки в закон будут приняты, "Амонатбанк" может приступить к ипотечному кредитованию.
"Ждем только принятия этих поправок", - заключил Сироджиддин Икроми.
Ипотека одна из форм залога, при которой закладываемый объект недвижимости остается во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право вернуть свои средства за счет продажи данного имущества.
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