Совет улемов Таджикистана просит граждан страны прекратить практику разводов посредством «СМС-талок».Такой призыв озвучил Саидмукаррам Абдулкодирзода - глава Совета улемов Исламского центра Таджикистана 24 июля на пресс-конференции в Душанбе.
Он отметил, что в 2016 году Совет улемов опубликовал обращение к гражданам по поводу разводов по телефону и смс.
«Когда человек возвращается, и снова увидит свою жену, возможно, его решение изменится. Так как человеческое лицо уважаемое и встреча рождает симпатию. С этой точки зрения, мы просили не разрушать свои семьи и не разводиться, находясь за пределами страны», - сообщил Абдулкодирзода.
По его словам, в ханафитском мазхабе, для развода мужчине достаточно сказать супруге слово «талок», причем, три раза. И все - брак расторгнут.
«В некоторых мазхабах ислама присутствие свидетеля при разводе обязательно, но в нашем мазхабе этого нет. Но мы ведём агитацию и разъяснительные работы в этом направлении, чтобы сократить число разводов по телефону и смс», - сообщил он.
По данным Исламского центра Таджикистана, в год примерно 100 пар обращаются в шариатский суд, чтобы разобраться в их случаях развода по смс-сообщениям, в который лишь указаны три слова: "Талок, талок, талок".
В начале года Совет улемов Исламского центра Таджикистана разрешил использование лекарственных средств, влияющих на повышение мужской потенции.
Подборку достаточно странных рекомендаций от Совета улемов можете прочитать в материале: От «виагры» до ЭКО. 5 странных рекомендаций таджикским мусульманам.
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