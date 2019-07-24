Водитель не смог справиться с управлением, и машина опрокинулась в 26-метровый овраг: сам он выжил, жена - нет.

Водитель автомашины «Опель Астра», 69-летний житель Фархорского района Хатлонской области Мирзовали Сабзаев попал в ДТП на территории района Кушониён.

"Мыжчина не справился с управлением автомобиля, и опрокинул машину в овраг глубиной 26 метров", - сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

От полученных травм на месте ДТП погибла жена водителя, 64-летняя Салмат Шарифова, которая находилась в салоне автомашины.

Сам водитель получил незначительные ушибы.

По данному факту проводится расследование.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.