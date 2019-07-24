В рамках образовательного проекта Media Hub для журналистов и блогеров известный казахстанский фотограф Виктор Магдеев провел практический мастер-класс по мобильной фотографии с помощью первого смартфона компании Huawei с выдвигающейся фронтальной камерой – Huawei P Smart Z.
На сегодняшний день очевидным фактом для многих людей стало то, что камеры современных смартфонов могут спокойно тягаться с профессиональными фотоаппаратами. Их возможности позволяют делать не только широкоформатные снимки, но даже фотографировать луну. 15 лет назад мы не могли себе такого даже представить, хотя первая камера в мобильном телефоне появилась уже 20 лет назад – в далёком 1999 году.
Сначала мобильные камеры вставлялись в телефоны, в основном, только для того, чтобы обеспечивать материалом сервис MMS. А начиная с 2002 года мобильная фотография стала активно развиваться во всем мире. Согласно последним официальным данным, общее количество пользователей в Instagram перевалило за 1 млрд человек. Ежедневно более 500 млн пользователей проверяют свои аккаунты в этой социальной сети и публикуют более 100 млн фотографий в день. Подавляющая часть этих фотографий сделана с помощью смартфонов.
Виктор Магдеев, профессиональный фотограф, член международной команды фотографов Red Bull, в ходе своего мастер-класса отметил: «Ещё несколько лет назад я не мог представить, что можно отправиться в поездку без фотоаппарата. Да, смартфоны были оснащены камерами, но более-менее хорошие снимки можно было получить только при наличии хорошего освещения. Во всех остальных случаях приходилось доставать профессиональную камеру. С появлением смартфонов Huawei серии P правила игры резко изменились».
Мастер-класс по мобильной фотографии включил в себя как теоретическую часть о правильном выборе позиции для съемки, освещения, экспозиции и других параметров, так и практическую. Виктор Магдеев наглядно показал, как с помощью смартфона получать снимки, которые не стыдно выкладывать в Instagram, и использовать разные режимы съемки мобильной камеры. На примере Huawei P Smart Z, участники Media Hub узнали, на что способны современные технологии искусственного интеллекта и мобильной фотографии.
Олеся Колесниченко, PR-менеджер бизнес-группы по работе с потребителями компании Huawei в Казахстане и странах Центральной Азии, прокомментировала: «Тенденция использовать смартфоны в качестве основного инструмента для фотографии усиливается с каждым годом. Успех наших смартфонов, в частности, всей серии Huawei Р подтверждает, что потребитель при выборе нового гаджета особое внимание уделяет возможностям мобильной камеры и тому, как он будет выглядеть на снимке».
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