Дорога, соединяющая Ворух с Исфарой, остется заблокированной третий день.

Ситуация на таджикско-кыргызской границе сегодня остаетсся стабильной с территории Таджикистана, а вот у соседей милиции пришлось применять спецсредства против местного населения: жители Ак-сая пытались недопустить открытия дороги Исфара-Ворух, но сотрудники правоохранительных органов запретили им это делать. Об этом сообщают СМИ Кыргызстана.

Сегодня в джамоате Ворух, где 22 июля произошел очередной конфликт, пока все спокойно. Однако в других приграничных джамоатах начались провокации: в джамоате Чорку Таджикистана кыргызы подожгли 10 соток пшеничного поля местного жителя, сообщил «АП» источник в админстрации города Исфары.

«Также кыргызы закидали камнями несколько машин на дороге Исфана-Баткен и Исфара-Ворух. Таким образом, они провоцируют конфликты и на других участках», - сообщил источник.

В мэрии Исфары говорят, что «кто-то не хочет стабилизации ситуации на границе и встречи президентов».

Вице-премьер-министр Таджикистана и его кыргызский коллега Жениш Разаков сегодня продолжают переговоры в местности Дача Баткенской области.

В Ак-сае жарко

По сообщениям кыргызских СМИ, сегодня началася внутренний конфликт между силовиками и жителями соседней страны. Чтобы успокоить население, силовикам пришлось применить светошумовые гранаты.

«Жители Ак-сая хотели перекрыть трассу Исфара-Ворух, милиция потребовала этого не делать. В ответ те стали кидать камнями в правоохранителей. Применялись светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть несколько пострадавших», - сообщает 24.kg.

Отмечается, что на месте находятся около 300 работников милиции и порядка 250 местных жителей, имеется информация о задержании гражданских людей.

В Ворухе спокойно

Как сообщили «АП» жители Воруха, ситуация на границе относительно спокойная, но дорога Исфара-Ворух остаётся закрытой.

«Вчера пропустили только одну карету скорой помощи с раненым 23 июля милиционером - инспектором ОМВД Исфары по делам несовершеннолетних Фаррухом Тошхуджаевым. Его отвезли в городскую больницу на операцию», - сообщил местный житель.

По его словам, утром ходили слухи об открытии дороги, но из-за конфликта внутри Ак-сая ее пока не открыли.

«Сказали, что сегодня разблокируют дорогу, но жители Ак-сая выступили против. Они высыпали на дорогу одну грузовую машину камней, бросали камни в сторону своих пограничников и милиционеров. Со стороны Воруха близко к границе нас не пускают, но слышны крики и выстрелы. Кыргызские пограничники со стороны Ак-сая тоже заблокировали дорогу живым коридором и не пускают своих жителей близко к границе», - сообщил очевидец.

По словам источника, жители Воруха живут своей жизнью, но сегодня продавцы не могли завезти товары на единственный базар джамоата.

«Жители обеспокоены ситуацией на границе, боятся обострения. Еженедельно в этот день в Ворухе состоялся «Чоршанбебазар», но из-за закрытия дороги сегодня очень мало товаров. Раньше из города привозили много товаров», - сообщил житель Воруха.

По словам жителей, нехватки товаров первой необходимости нет: у жителей большие запасы.

«То, что на базаре было мало товаров, не говорит о нехватке товаров. Не было одежды и бытовых товаров», - сообщил житель.

22 июля в джамоате Ворух горда Исфара между гражданами Таджикистана и Кыргызстана произошло столкновение, в результате которого погиб один гражданин Таджикистана- 52-летний учитель Джалол Караев, ещё несколько получили ранения.

Погранслужба Таджикистана заявила, что это очередная провокация в преддверии встречи президентов и обвинила жителей кыргызского Ак-сая в том, что они хотели установить столб «Ак-сай» на территории Таджикистана. А Погранслужба Кыргыстана сообщила, что причиной конфликта послужила установка таджикского флага на неописанной территории.

Несмотря на конфликт, президенты двух сторон выразили готовность к встрече. Планируется, что встреча Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбекова состоится в конце текущей недели в Исфаре и в Ворухе.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.