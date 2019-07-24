Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых, установивших муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина во время его визита 9 июля в Екатеринбург. Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых, передает "Коммерсант".
Муляж обнаружили на улице Машинной, 46 за 15 минут до проезда президентского кортежа. В местных СМИ сообщалось, что мужчины упаковали в обувную коробку бутылку и камни, обмотанные проводами и изолентой.
Коробку выставили на трассу по пути в аэропорт Кольцово, ее заметили сотрудники спецроты ДПС. Предмет пытались обезвредить, после упаковали в коробку и увезли. Дорогу этот момент не перекрывали. Видео с проверкой муляжа СВУ опубликовали на YouTube.
По словам Валерия Горелых, подозреваемых задержали на следующий день после произошедшего. На допросе они сообщили, что хотели проверить оперативность полицейских.
«Представители МВД установили и задержали не одного, а двух возможных инициаторов данного переполоха. Это местные, ранее судимые граждане. Они распивали спиртные напитки и стали невольными свидетелями того, как часто по дорогам проезжают патрульные полицейские машины», — сообщил глава пресс-службы.
В полиции также не исключают версию, что подозреваемые таким способом решили «наказать» полицейских за то, что те ранее неоднократно привлекали их к уголовной ответственности.
Во время своего визита в Екатеринбург Владимир Путин принял участие в международной промышленной выставке «Иннопром», выступил на глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) и пообщался со студентами УрФУ.
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