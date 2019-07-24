Мечеть в Джиккаке (Исфара) после закрытия превратили в зал для игры настольный теннис

Межведомственная комиссия изучает вопрос возобновления работы более 590 закрытых ранее мечетей, сообщил журналистам Сулаймон Давлатзода, глава Комитета по делам религии, регулированию национальных традиций, торжеств и обрядов при правительстве Таджикистана сегодня, 24 июля, на пресс-конференции в Душанбе.



«Межведомственная комиссия изучает вопрос открытия мечетей в регионах по обращению председателей городов и районов. Изучается соответствие этих мечетей нормам. Мы ждём результатов комиссии», - сообщил Давлатзода.

По его словам, в комиссию входили сотрудники генеральной прокуратуры, МВД, исполнительного аппарата президента и другие ведомства.

«За шесть месяцев мы зарегистрировали 98 мечетей в городе Вахдат. За этот период не закрыли ни одной мечети в стране. Только две мечети сменили адрес», - отметил глава Комитета.

Сулаймон Давлатзода отпроверг слухи о том, что председатели городов и районов выступали против открытия мечетей.

«Повторяю, комиссия изучает вопрос открытия мечетей по обращению глав городов и районов. Поэтому эти слова не имеют оснований», - подчеркнул он.

В начале мая источник «АП» в этом комитете сообщил, что Комитет по делам религии Таджикистана направил список из 594 ранее закрытых мечетей в Исполнительный аппарат президента с просьбой возобновить их работу. Их планировали открыть в начале священного месяца Рамазан, однако до сих пор точной даты открытия мечетеей неизвестна.

«Мы получили письмо от аппарата президента по составлению списка мечетей, которые можно открыть. Такое решение принято со стороны президента страны в связи с многочисленными обращениями граждан. Речь идёт о закрытых мечетях в джамоатах, где нет альтернативы для совершения намаза», - сообщил тогда источник.

По данным Комитета религии Таджикистана, в настоящее время на территории страны действуют 3881 мечеть: 48 центральных соборных мечетей, 326 соборных мечетей и 3507 пятикратные мечети.

За 2017 год в Таджикистане прекратили деятельность более 1700 мечетей. В 2018 году только в Согдийской области свыше 123 мечетей и медресе были отданы под социально-культурные учреждения — медпункты, швейные цеха, спортзалы и библиотеки.

Закрытие мечетей в комитете обосновывали тем, что большая часть из таких мечетей были построены и функционировалм без соответствующих документов.

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