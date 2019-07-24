Первый замглавы комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов предложил сделать платным вход в курительные комнаты в аэропортах. Такую поправку планируется внести ко второму чтению законопроектао возвращении курилок в аэропорты, сообщает Медуза со ссылкой на Известия.
«Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами», — сказал Тумусов. Он допустил, что плата должна составить 50-100 рублей.
Первый замглавы думского комитета по контролю и регламенту Олег Нилов также сказал изданию, что вход в курилки следует сделать платным. При этом автор законопроекта о возвращении курилок в аэропорты Сергей Боярский считает, что депутаты не могут обязать аэропорты ввести плату за вход.
В Минздраве это предложение не комментировали. Ранее Минздрав и Роспотребнадзор в целом выступали против возвращения курилок в аэропорты.
16 июля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о возврате курительных комнат в аэропорты. Поправки ко второму чтению принимают до 14 августа. Дума рассмотрит проект поправок во втором чтении осенью.
Курение в аэропортах запрещает закон об охране здоровья граждан от табачного дыма, вступивший в силу в 2013 году. После этого в Госдуму неоднократно вносили законопроекты о возврате курительных комнат в аэропорты, но ни один не был принят.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Мухолифати сохторҳои қудратии Қирғизистон бо сокинони Оқ-Сой
Тоҷикон аз ҳаҷ дилхунук шудаанд: имсол квота пур нашуд
БМТ: Ба муфлис эълон шудани “Тоҷиксодиротбонк” ва “Амонатбонк” манфиатдор нестем
Tcell: аввалин дар баландии 3 ҳазор метр аз сатҳи баҳр!
Таъини роҳбари нави Хадамоти зиддиинҳисорӣ ва поккории сафҳои он
Аввалин Бонки молиявии хурд ба ҷоизаи бонуфуз соҳиб шуд
Эмомалӣ Раҳмон зодрӯзи Шавкат Мирзиёевро табрик гуфт
“ТАЛКО голд” дар Суғд корхонаи нави металлургӣ месозад
Барои ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ дар пойтахт шаҳрвандон 4 млн. сомонӣ ҷарима шуданд
Кумаки СБМ ба 17 ҷабрдида аз савдои одамон дар Тоҷикистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста