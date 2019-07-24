Известный таджикский боец Муин Гафуров в рамках турнира азиатской организации One Championship сразится с экс-бойцом UFC Джоном Линекером.

По сообщениям спортивных изданий, 29-летний Джон Линекер (31 победа, 9 проигрышей) покинул UFC после того, как выбыл из состава участников турнира UFC Fight Night 154 в Гринвилле - менее чем за неделю до мероприятия.

Бразилец получил в соперники Роба Фонта, но сорвал поединок, получив на тренировке глубокое рассечение. А раньше он несколько раз не укладывался в весовую категорию из-за лишнего веса. Бои в этих случаях были отменены. Учитывая все эти обстоятельства, UFC решила расстаться с бразильцем. Линекер тут же подписал контракт с азиатской бойцовской организацией One Championship.

Муин Гафуров слева @TojikonHoliday.jpg

В последних боях Линкер проиграл единогласным решением бывшему чемпиону UFC Ти Джею Диллашоу, победил Марлона Веру и Брайан Келлехера, а после спорно уступил Кори Сандхагену. UFC он покинул десятым номером в рейтинге.

23 летний Гафуров (рост - 170 см, вес – 64 кг), носящий в бойцовском мире креативное прозвище «Таджик», несмотря на молодость, успел обзавестись довольно приличным рекордом – он провел на профессиональном уровне 18 поединков, в которых одержал 15 побед и потерпел 2 поражения.

Примечательно, что все свои победы Муин добыл досрочно: 8 нокаутом и 7 сабмишеном (сдача, технический нокаут).

Последний раз Муин провел бой 6 октября 2018 года на турнире One Championship — Kingdom of Heroes, где победил нокаутом в 1-м раунде бразильца Леандро Иссу. До этого, 14 октября 2017 года на турнире Tajikistan Fighting Championship 5, Гафуров одолел еще одного бразильца - Итало Фрейтаса техническим нокаутом в 1-м раунде.

Муин – двукратный чемпион мира по боевому самбо (WCSF), чемпион мира по грэпплингу (FILA), чемпион мира по ММА (WKA), мастер спорта международного класса по боевому самбо.

Муин «доработает» в One Championship

В 2016 году Гафуров подписал контракт с известной азиатской организацией ONE Fighting Championship Team, а позже прошел сборы в Лас-Вегасе с целью пробиться на чемпионат лучших бойцов мира по смешанным боям, проводимый под эгидой всемирной организации UFС.

В апреле этого года было объявлено о том, что Муин Гафуров дебютирует в UFC на турнире этой организации. Его соперником стал россиянин Мовсар Евлоев.

Однако бой был отменен. Причина – обязательства Гафурова перед бойцовской организацией One Championship.

- Когда было объявлено о подписании контракта Муина Гафурова на четыре боя в рамках UFC, представители One Championship вышли с претензией, заявив, что у Муина, согласно контракта, остается еще один бой в этой организации, - сообщил АП генеральный менеджер Лиги боевого самбо и ММА Таджикистана Даврон Комилов.

По его словам, переговоры с One Championship не дали результатов.

- На данный момент матчмейкеры азиатского промоушена работают над организацией поединка Муина против Линекера. Предварительное соглашение сторон получено. Если не произойдет никаких изменений, то парни сразятся 25 октября на шоу «Dawn of Valor» в Джакарте, - сообщил Даврон Комилов.

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