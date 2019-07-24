В горах Бартангской долины, расположенной на высоте около 3 тысяч метров в горах Памира, в самом труднодоступном кишлаке Бардара, джамоата Басид Рушанского района ГБАО, появилась мобильная связь. Телекоммуникационная компания Tcell стала первой компанией, установившей базовую станцию в этом высокогорном кишлаке.

Кишлак Бардара расположен в труднодоступном районе Западного Памира в Бартангской долине. Здесь невероятно красивые пейзажи, величественная и яркая природа, неповторимые горы, и все это – на высоте около 3 тысяч метров над уровнем моря. Долина расположена вдали от транспортной инфраструктуры, и ее высокогорное расположение еще более затрудняет доступ к ней.

Кишлак Бардара, находящийся на одной из высших точек долины, очень древний, здесь сохранились руины крепости, служившей убежищем, так как кишлак в прошлом неоднократно подвергался нападению кочевников.

Сейчас, в кишлаке Бардара проживают около 530 человек, которые, в основном, занимаются сельским хозяйством и животноводством. Многие жители кишлака находятся в трудовой миграции. До установки первой базовой станции Tcell, жителям было сложно связываться с родными и друзьями из дома, приходилось отправляться в соседние поселки.

Установленная базовая станция Tcell функционирует через спутниковое соединение, так как это единственный способ обеспечить связь в столь высокогорной зоне. Несмотря на то, что обслуживание данной базовой станции дорогостояще, географическое расположение труднодоступно, и она будет работать только лишь на небольшую зону, Tcell в таких случаях ставит социальные задачи в приоритет.

Соответствуя своей корпоративной стратегии, Tcell стремится обеспечить надежной связью жителей даже самых малонаселенных и труднодоступных поселений, таких как кишлак Бардара. После установки базовых станций, жители таких поселений не будут ограничены в связи с миром. На данный момент, компания Tcell уже имеет 8 базовых станций в Бартангской долине и продолжает модернизацию сети.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.