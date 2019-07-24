Первый Микрофинансовый банк получил награду Международного Банка Технологий и Операций в Таджикистане в номинации Банковское дело и финансы (ABF) в сфере оптовых банковских услуг 2019 года.

Являясь одним из банков, пользующихся наибольшим доверием в Таджикистане, Первый Микрофинансовый Банк предлагает удобные для клиентов продукты, которые положительно повлияли на банковский и финансовый сектор в стране.

Банк получил премию ABF 2019 за ряд успешных инициатив, включая уникальный карточный продукт с привязкой к денежным переводам под названием «Корти Осон», который поощряет прямой перевод денежных переводов, отправленных из-за границы, на карточные счета клиентов. После этого клиенты могут частично снимать денежные переводы по мере необходимости в банкоматах или отделениях банков, что побуждает клиентов экономить.

Владельцы карт также могут использовать карты Корти Осон для оплаты товаров и услуг в торговых точках, оснащенных POS-терминалами, без уплаты дополнительной комиссии. Сетевой онлайн-сервис PAY.FMFB (https://pay.fmfb.tj/) был разработан FMFB, где карта Корти Осон может использоваться для оплаты различных услуг, таких как мобильный телефон, погашение кредита, оплата счета за коммунальные услуги и т.д.

Банк также сотрудничал с компанией Tcell для разработки и запуска приложения мобильного кошелька TezSum (https://www.tcell.tj/en/services/mobile-payments/mobile-wallet-tezsum.php ), где карту Корти Осон можно использовать для безналичных расчетов. Первый Микрофинансовый Банк совместно с Юнистрим запустили сервис для прямых денежных переводов на все карты корти Милли, включая карты Корти Осон, выпущенные банком. Прямые переводы на карту - это удобный и доступный способ отправки денег в Таджикистан. Для получения средств клиентам больше не нужно стоять в очереди или заполнять анкету; деньги мгновенно зачисляются на карточный счет через Юнистрим. Банк ведет путь к разработке инновационных решений для своих клиентов и улучшению финансовой доступности в Таджикистане.

Начиная с 2012 года, Награда в сфере Банковского Дела и Финансов Азии признает самые выдающиеся практики и инновационные стратегии в секторе оптовых банковских услуг в Азии. В этом году церемония награждения победителей в Сингапуре собрала более 270 высокопоставленных банковских руководителей из почти 40 азиатских стран, которые отпраздновали свое признание за то, что они изменили правила игры в этой отрасли.