Национальный банк Таджикистана исключает участие международных финансовых институтов в финансировании достройки Рогунской ГЭС.

В мировой практике существует крайне мало случаев, когда международные финансовые организации присоединялись к финансированию проекта с середины его реализации, заявил первый заместитель главы НБТ Джалолиддин Нуралиев 24 июля на пресс-конференции в Душанбе.

«Они имеют свои требования, свою политику, согласно которой обычно участвуют в финансировании проектов с нуля. Так как строительство Рогуна ведется с 1986 года, финансирование этого проекта не соответствует политике международных финансовых организаций», - сказал он.

Нуралиев отметил, что в настоящее время ведутся работы для скорейшего привлечения технической помощи международных финансовых институтов для налаживания механизма экспорта Рогунской электроэнергии.

Он подчеркнул, что этот вопрос обсужден с представителями Всемирного банка.

«Мы попросили Всемирный банк оказать техническую помощь для экспорта электроэнергии, которая в будущем будет вырабатываться на Рогуне. Относительно финансирования строительства Рогунской ГЭС позиция Всемирного банка уже определена: они не имеют возможности участвовать в финансировании строительных работ», - сказал он.

Нуралиев считает поддержку для налаживания продажи Рогунской электроэнергии на данном этапе важнее, так как строительство станции «уже подошло к определенной фазе».

Выпуска евробондов пока не будет

Между тем, Нуралиев сообщил, что привлечение финансовых ресурсов для достройки Рогуна за счет размещения очередной партии гособлигаций (евробондов) на мировых финансовых рынках при существующих условиях не рассматривается.

По его словам, до сих пор остается неиспользованной часть средств, вырученных за счет продажи гособлигаций в сентябре 2017 года.

«Остаток тех средств пока еще существует, они не полностью использованы», - сказал первый замглавы НБТ.

При этом он допускает выпуск и размещение очередной партии евробондов на мировых рынках. «Если такие предложения поступят со стороны соответствующих структур, мы можем их рассматривать», - подчеркнул Нуралиев.

Он добавил, что финансирование достройки Рогунской ГЭС осуществляется за счет средств госбюджета, средств, вырученных от продажи акций ОАО «Рогунская ГЭС», а также средств, полученных за счет размещения евробондов на международных финансовых рынках.

Отметим, в сентябре 2017 года правительство Таджикистана продало на международных рынках гособлигаций на сумму $500 млн. доходностью 7,1%. Эти средства привлекались для достройки Рогунской ГЭС.

Таджикские гособлигации были приобретены инвесторами из США (38%), Великобритании (24%), стран Европейского Союза (35) и Азии (3%).

Сколько потрачено на Рогун?

С начала строительства Рогунской ГЭС из всех источников финансирования освоено 24 миллиарда сомони. Об этом сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон 26 декабря прошлого года во время своего ежегодного обращения к парламенту.

Он отметил, что в прошлом году на эти целы были направлены 3,9 млрд. сомони, а в 2019 году - 4 млрд. сомони.

«Это позволит своевременно запустить второй агрегат крупнейшей в регионе ГЭС», - сказал Эмомали Рахмон.

Между тем, запуск второго гидроагрегата, который был запланирован на апрель, был перенесен на сентябрь этого года.

Первый агрегат Рогунской ГЭС был введен в эксплуатацию 16 ноября этого года при участии президента.

В целом, в машинном зале Рогунской ГЭС планируется установить шесть гидроагрегатов мощностью по 600 МВт c радиально-осевыми турбинами.

Ожидается, что строительство станции полностью будет завершено к 2033 году.

По данным Минэнерго, после полной сдачи станции в эксплуатацию среднегодовая выработка электроэнергии там составит более 17,0 млрд. кВтч в год.

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