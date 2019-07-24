Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня празднует день рождения. Он родился 24 июля 1957 года в Зааминском районе Джизакской области в семье врача.

Podrobno.uz собрал 5 фактов из жизни президента Узбекистана, о которых вы не знали. Рассказывают о них очевидцы событий, которые работали вместе с главой государства.

Конфликт с водой

В сентябре 2001 года Шавкат Мирзиёев, ранее управлявший Джизакской областью, был назначен на должность хокима Самаркандской области, рассказывает в интервью УзА председатель Самаркандского областного отделения Фонда "Нуроний", кавалер ордена "Эл-юрт хурмати" Хасан Нормурадов.

Именно ему удалось решить извечный конфликт между двумя соседними селами – Камангаран и Вагашти Ургутского района.

Для этих сел, предствляющих горную и степную местность Ургута, самой большой проблемой являлся дефицит воды. Между жителями двух сел не раз возникали споры по этому вопросу, и даже местные руководители и органы правопорядка не могли найти решение конфликта.

"Это не требовало большой работы, но они не смогли даже понять народ, душевно с ним побеседовать, выслушать обе стороны. Узнав об этом, Шавкат Миромонович решил лично поехать и побеседовать с людьми. Хорошо помню, как окружение хокима старалось отговорить его от поездки, убеждало в сложности вопроса. Однако, не взирая на все отговорки, он направился к людям, которые враждовали друг с другом", – отметил Нормурадов.

Людей, которые просили: "пусть президент решит наш вопрос, привезет нам воды", он успокоил словами: "я хоким этой области, и я ответственен за ваш вопрос, обратимся к руководству, только если не сможем найти решение проблемы".

Выслушав жалобы представителей двух сел, он изложил им свои мысли. Для обеспечения населения территории водой было решено построить водохранилище Камангарон. Тем самым были прекращены долго продолжавшиеся конфликты между жителями двух сел.

Дефицит в Ташкенте

В 1992 году Шавкат Мирзиёев начал деятельность в качестве хокима Мирзо-Улугбекского района города Ташкента, отмечает председатель правления фонда "Нуроний" по социальной поддержке ветеранов Шухрат Жалилов.

Нужно отметить, в Ташкенте наблюдался дефицит продовольствия, особенно молочных продуктов. Мирзиёев наладил поставку молока из соседней Сырдарьи и удовлетворил потребности населения. Это дело он возложил на своих заместителей и ежедневно контролировал их работу.

В те годы Мирзо-Улугбекский район одним из первых в республике изменил свою инфраструктуру. Произошли эффективные изменения в деле асфальтирования внутренних дорог, строительства торгово-бытовых пунктов, благоустройстве улиц.

Шавкат Мирзиёев и в те времена вел скромный образ жизни. На машине марки "РАФ" ездил с аксакалами махаллей, изучал проблемы на местах.

Непростые времена

"1996-2001 годы, когда Шавкат Мирзиёев занимал должность хокима Джизакской области, были непростыми временами", - говорит председатель Джизакского областного отделения Общества инвалидов Узбекистана, ветеран труда Абдулла Каршибоев.

Из-за того, что старые взгляды, привычки еще имели значительную силу, непросто было воплотить в жизнь новые законы. К тому же в устаревшем состоянии находились хозяйствующие объекты, социальная инфраструктура советского времени.

И тогда, несмотря на молодой возраст, полностью проявились его талант в нахождении общего языка с людьми, управлении обществом, трудоспособность. В первую очередь, он сформировал рабочие группы в составе ветеранов с богатым опытом, специалистов и наладил решение проблем на местах. В результате в едином управлении села, пришедшего почти в самоуправленческое состояние, сфере обслуживания населения установился порядок, активисты объединились.

Была отремонтирована пришедшая в последние годы в ужасное состояние центральная автотрасса, пролегающая от Джизака до Сырдарьи и Самарканда. Ремонт 5 девятиэтажных домов в центре города Джизака, Джизакского государственного педагогического института, зданий школ и больниц, находившихся в плачевном состоянии, пробудил у людей доверие к руководителю области.

Альма-матер

"В 1987 году меня назначили ректором ирригационного института. В то время Шавкат Мирзиёев был заместителем председателя парторга института", - отметил заслуженный деятель науки Узбекистана, академик Окил Салимов.

"Однажды он внес следующее предложение: "необходимо поднять потенциал института, резко увеличить научные возможности". И перечислил, что необходимо для этого сделать. Тогда совершенно не было возможности для реализации изложенных им реформ. Однако Шавкат Мирзиёев на деле доказал, что это возможно. В те годы ирригационный институт в полном смысле слова превратился в ведущее научное учреждение", – рассказал Салимов.

Мирзиёев всегда заботился о материальной поддержке преподавателей. При институте функционировало 3 магазина, где преподаватели по льготным ценам приобретали необходимую продукцию. Для этого были налажены прямые договорные отношения с крупными колхозами и совхозами.

Вместе с тем в продовольственное обеспечение института большой вклад вносило и учебное хозяйство, имеющее свои посевные площади и молочную ферму. Часть продуктов, в том числе, рис, сахар, овощи, время от времени раздавались через профсоюзы бесплатно.

В воспитании студентов немаловажное значение имеет внешний облик преподавателей. В этой связи был налажен пошив одежды на швейной фабрике "Юлдуз", и два раза в год одежда выдавалась лучшим докладчикам в качестве премии.

Жилищный вопрос

"Помню, Шавкат Миромонович несмотря на то, что был проректором института, депутатом, вместе с семьей проживал в двухкомнатной квартире", - рассказывает председатель правления фонда "Нуроний" по социальной поддержке ветеранов Шухрат Жалилов.

В таких стесненных условиях велись научные изыскания, работа над диссертацией. Только после того, как он стал хокимом столичного Мирзо-Улугбекского района, он получил дом. И это было непросто. В то время было чрезвычайно сложно получить жилье, ответственные за выдачу ордеров были "на коне".

Хотя Шавкату Мирзиёеву было выделено жилье, ему пришлось немало похлопотать, чтобы его получить. Произошло так, что женщина, которая была виновата в тех мытарствах, являясь завотделом, узнала в нем нового хокима во время проведения заседания и очень была смущена.

"После заседания она зашла на прием к хокиму, попросила прощения и сказала, что хочет уволиться. На что Шавкат Миромонович ответил, что он не помнит зла. Если она осознала свою ошибку, может продолжать работать. Шавкат Миромонович не только скромный, ответственный человек, вместе с тем он великодушный. Он и сам время от времени повторяет: "Могу простить все, не прощаю только измену", – сказал Жалилов.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.