Глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода провел встречу с гендиректором ЗАО "ТАЛКО Голд" Ли Фэном, сообщает пресс-служба главы Согда.

На встрече были обсуждены вопросы ускорения строительства крупного промышленного предприятия - ЗАО «ТАЛКО Голд», который строится на базе минерального рудника Кончоч, состоящего их трёх участков – Чулбои, Кончоч и Шахкон в Айнинском районе.

Также было отмечено, что "ТАЛКО Голд" хочет построить в Согде еще и металлургический комбинат, который будет производить металлоконструкции. Переговоры по данному вопросу будут продолжены, отмечает пресс-служба.

На сегодняшний день на объекте завершены строительно-монтажные работы на сумму 60 миллионов долларов США. До середины будущего года, когда предприятие начнет выпуск продукции, предстоит освоить еще 200 миллионов долларов США.

На руднике Кончоч вычислены запасы пяти химических элементов, в том числе золота и сурьмы, как основных, а также серебра, ртути и флюорита, как дополнительных: все они поставлены на баланс государственных запасов.

Все упомянутые химические элементы добываются и перерабатываются в нашей стране, а золото, серебро и сурьма производятся как конечная продукция, то есть в виде металла.

На основе разработанного проекта, предусмотрено производство на этом предприятии 1,5 тонн золота и 16 тонн сурьмы к началу 2020 года.

Со сдачей в эксплуатацию этого предприятия Таджикистан по добыче и производству сурьмы может выйти на третье место в мире после Китая и России. Общие запасы промышленной и непромышленной сурьмы составляют 265 тыс. тонн и золота 50 тонн. Эти показатели могут оказаться значительно выше в результате поисковых геологических работ.

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