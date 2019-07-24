Планируется, что лидеры Таджикистана Эмомали Рахмон и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в конце текущей недели проведут две встречи в Ифсаре и в Ворухе.
На первой встрече президентов, которая состоится в городе Исфара, президенты, руководители соответствующих структур двух государств рассмотрят вопросы ускорения демаркации и делимитации оставшихся участков таджикско-кыргызской госграницы, сообщил «АП» источник в администрации мэра Исафры.
Он не исключил, что на встречу президентов уже в джамоате Ворух будут приглашены активисты гражданского общества приграничных районов Таджикистана и Кыргызстана.
По словам источника, на сегодняшнее утро автомобильная дорога Ворух-Исфара остается заблокированной со стороны Кыргызстана.
Минувшая ночь в зоне конфликта прошла спокойно, отметили в исфаринской мэрии.
В Исфаре для организации встречи президентов двух государств находятся руководители Согдийской области, вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим.
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