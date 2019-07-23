Представители правоохранительных органов двух стран договорились о совместном патрулировании на границе, сообщают кыргызские СМИ.
По сообщению turmush.kg, в зоне конфликта встретились замминистры внутренних дел двух стран Абдулло Навджувонов (Таджикистан) и Алмазбек Орозалиев (Кыргызстан).
На встрече была достигнута договоренность о том, что стороны начнут совместное патрулирование приграничной местности с целью обеспечения безопасности и дальнейшего урегулирования, сообщает издание.
Информационное агентство 24.kg сообщает об очередном конфликте, в ходе которого ранен пограничник Кыргызстана.
«Сегодня в ходе проведения разъяснительной работы с населением приграничья, в которой принимали участие председатель Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, полномочный правительства КР в Баткенской области, с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Кыргызстана. В результате был ранен военнослужащий ГПС КР», - сообщает агентство со ссылкой на погранслужбу Кыргызстана.
Жители Воруха в беседе с «АП» сообщили, что с таджикской стороны ранен еще сотрудник милиции.
«Сегодня не было перестрелки. Мы услышали звуки нескольких выстрелов, после чего сотрудника милиции с ранениями отвезли в больницу. После этого опять наступила тишина», - сообщил "АП" по телефону житель Воруха.
По словам очевидцев, раненный милиционер - Фаррух Тошхуджаев, инспектор ОМВД Исфары по делам несовершеннолетних.
Дороги остаются закрытыми
Жители Воруха также сообщили, что из-закрытия дороги Ворух-Исфара, больше число жителей не могут возвратиться домой из города.
«Дорога остаётся закрытой, даже скорую не пускают. Также жители остались в Исфаре, не могут попасть к семьям, а ведь некоторые перед конфликтом прилетели из России. Те, у кого билеты в Россию, тоже не могут выехать из джамоата», - сообщили местные жители.
Кыргызские СМИ, в свою очередь, сообщают о закрытии таджикской стороной дороги Исфана — Ош.
«После обеда представители силовых структур Таджикистана закрыли трассу Исфана - Ош. Пока скопления машин не наблюдается», - сообщает 24.kg.
Исфана — Ош - стратегическая дорога, соединяющая Лейлекский район Кыргызстана с остальными регионами страны, в том числе со столицей.
22 июля в джамоате Ворух горда Исфара между гражданами Таджикистана и Кыргызстана произошло столкновение, в результате которого погиб один гражданин Таджикистана - учитель математики средней школы №23 джамоата Ворух 52-летний Джалол Караев.
Несколько граждан Таджикистана получили ранения. В том числе таджикский милиционер Абдурасул Шомирсаидов - начальник следственного отдела УМВД по Согдийской области, который получил огнестрельные ранения, и сейчас нуждается в экстренной операции в городских условиях.
Погранслужба Таджикистана сегодня утром распространила заявление, что это очередная провокация в преддверии встречи президентов и обвинила жителей Ак-сая в том, что они хотели установить столб «Ак-сай» на территории Таджикистана. Погранслужба Кыргыстана, в свою очередь, сообщила, что причина конфликта в установке таджикского флага на неописанной территории.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Боздошти 97 аъзои гурӯҳҳои террористӣ тӯли 6 моҳ
Дархости ВКД аз ҳукумат ҷиҳати тамдиди сабти дубораи симкортҳо бо ID-шиносномаҳо
Коршинос: вазъ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон дахолати фавриро тақозо дорад
Обуҳавои гарм дар Тоҷикистон то охири ҳафта боқӣ мемонад
Медали нуқраи Саидҷалол Саидов дар мусобиқаи дзюдо дар Қазоқистон
«Амонатбонк» ба беш аз 1 млн. сомонӣ саҳмияҳои “Сангтӯда”-ро харид
Трамп изҳор дошт, ки Афғонистонро дар 10 рӯз ба хок яксон карда метавонад
Интихоби як сиёҳпӯст ба ҳайси вакили парлумон дар Украина
Вазифаи роҳбари Хадамоти зиддиинҳисорӣ холӣ боқӣ мемонад
Чин ба КҲФ Тоҷикистон ба маблағи 6 млн. доллар техника тақдим кард
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста