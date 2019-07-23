Министр МВД Таджикистана заявил, что оппозиционер Шарофиддин Гадоев по собственному желанию вернулся в Таджикистан, отметив, что "Гадоев - свободный человек" и никто его в Таджикеистане не пытал.
"Шарофидин Гадоев сам вернулся в страну и сам обратно уехал. Возможно, он вернётся ещё. Он свободный человек", - заявил Рамазон Рахимзода журналистам на пресс-конференции в Душанбе.
Он отметил, что "МВД ничего не скрывало", и также "не применяло пыток в отношении Шарофиддина Гадоева".
"Мы освещали все, как есть. Мы не открыли уголовное дело, не расследовали. Не было применено насилие или пыток в его отношении", - сообщил министр.
По поводу заявлений Гадоева после возвращения в Европу, глав МВД заявил, что он имеет право высказываться, "это его желание".
В середине февраля председатель оппозиционного политического движения «Реформа и развитие Таджикистана» и бывший глава «Группы-24» Шарофиддин Гадоев вернулся в Душанбе.
МВД Таджикистана выпустило серию видеороликов с признаниями Гадоева о его добровольном возвращении на родину. Но международные организации и оппозиционеры говорили, что его украли в Москве и насильно привезли в Таджикистан.
Оппозиционные силы опубликовали видео, снятое перед отъездом Шарофиддина Гадоева из Европы в Россию, где он говорит, что никогда добровольно не захочет вернуться в Таджикистан, и его могут похитить в РФ.
Позже он обратно вернулся в Европу и сообщил, что был похищен правоохранительными органами России в Москве и передан Таджикистану.
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