Правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании «единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении» РФ, сообщает Медуза.
В систему, вести которую должна будет Федеральная налоговая служба, будут вносить полные имена граждан, даты и места их рождения и смерти, номера СНИЛС и ИНН, данные о семейном положении и родственных связях.
По мнению правительства, создание базы позволит, в частности, «повысить оперативность и качество» управленческих решений, сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг, а также «обеспечить переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц».
Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил о планах создания единой базы сведений о населении еще в 2016 году.
Весной Минкомсвязи опубликовало текст поправок, в которых идет речь о создании «цифрового профиля» россиян, который будет содержать аналогичные данные о гражданах. Как соотносятся две предлагаемые системы, из пояснительной записки к законопроекту неясно.
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