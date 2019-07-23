Житель Вахдата Сайфулло Олимов попал в аварию 31 год назад. Сразу после происшествия мужчина заметил в себе сверхспособность - он может пропустить через себя высоковольтный ток без вреда для здоровья.
61-летнего мужчину в Вахдате знает чуть ли не каждый, как человека-проводника. После аварии он также перестал чувствовать укусы пчел, сложно переносит жару, а еще лечит друзей и знакомых от головной боли одним прикосновением руки.
«Мне многие раньше не верили. В связи с чем я часто проводил эксперименты с оголенными проводами на спор. Один раз даже выиграл целый дом, но потом, конечно же, не забрал выигрыш. Так нечестно», - улыбается мужчина.
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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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