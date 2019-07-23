После подсчета 57% голосов на выборах в Верховную Раду Украины лидирует партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского. За нее отдали голоса 42,5% избирателей, а с учетом одномандатников она может провести в однопалатный парламент страны больше 225 депутатов из 450, то есть впервые в истории Украины получить абсолютное большинство. Благодаря этому Зеленский сможет добиться проведения всех реформ, которые обещал перед собственным избранием. «Медуза» рассказывает, что будет происходить с Украиной в ближайшие месяцы, пишет Медуза.

ЦИК ЗАКОНЧИТ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

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Если «Слуга народа» действительно получит абсолютное большинство, то у сторонников Зеленского не будет необходимости вступать в коалицию ни с одной из четырех других партий, попавших в парламент — пророссийской «Оппозиционной платформой — За жизнь!» (12.9%), «Европейской солидарностью» Петра Порошенко (8,6%), «Батькивщиной» Юлии Тимошенко (8%) или с «Голосом» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука (6,4%).

Парламентские выборы на Украине проводят по смешанной избирательной системе: половина из 450 депутатов проходит по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. Промежуточный результат «Слуги народа» в целом даже ниже, чем предсказывали социологи, которые в последние дни перед выборами сулили ей от 44% до 49%. Но мощно выступили одномандатники пропрезидентской партии, которые перед выборами считались ее слабым звеном.

Теперь в «Слуге народа» ожидают от противников попыток отменить некоторые из результатов голосования в судебном порядке. Но даже если абсолютного большинства у партии в итоге не будет, она может добрать недостающие голоса, не вступая в коалицию, а привлекая на свою сторону одномандатников-самовыдвиженцев. Их будет около 50.

ЗЕЛЕНСКИЙ ВНЕСЕТ КАНДИДАТУРУ ПРЕМЬЕРА

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Самой обсуждаемой темой украинской политики в ближайшее время станет фигура нового премьер-министра страны. Украина — парламентско-президентская республика, поэтому назначения и увольнения в правительстве страны возможны только с согласия Верховной Рады. Действующий премьер Владимир Гройсман, назначенный на этот пост при Петре Порошенко, подал в отставку сразу после инаугурации Владимира Зеленского. Но ее не утвердил предыдущий состав Рады — как и увольнение еще нескольких министров, инициированное самим президентом.

Зеленский пообещал, что представит кандидатуру нового премьер-министра в течение месяца — и это будет «гуру экономики». За полторы недели до выборов Мелинда Хэринг, американская журналистка, работающая в Киеве, назвала пять возможных кандидатов на пост премьер-министра:

заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован

директор по развитию бизнеса «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко

председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев

секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк

экономист, бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

Двое последних наиболее известны, но с ними есть загвоздка. Перед выборами Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации высших чиновников, работавших в период правления Петра Порошенко. И Данилюк, и Абромавичус были министрами в это время, пусть и ушли из правительства из-за несогласия с его действиями. Данилюк уже заявил, что видит свое будущее в СНБО. При этом закон о люстрации раскритиковали лидеры западных стран, и, по утверждению издания «Апостроф», в его необходимости сомневаются в окружении самого президента.

На назначение премьером кого-либо из лидеров парламентских партий — Вакарчука и особенно Тимошенко — Зеленский, очевидно, пойдет только в крайнем случае. Назначение лидера «Батькивщины» ранее исключили в «Слуге народа». По поводу Вакарчука сам президент Украины аккуратно отметил после выборов, что «это вопрос именно к Славе, к Вакарчуку, потому что это большая ответственность». В штабе партии «Голос» Вакарчука в ночь после голосования журналисты заметили Владислава Рашкована из МВФ.

ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИМЕТ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

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Первое заседание нового состава Верховной Рады может состоятьсяв День независимости Украины — 24 августа (перед выборами Зеленский отменил проведение парада в праздник, за что был раскритикован оппонентами). На первом же заседании парламент может утвердить кандидатуру главы правительства, а также начать рассматривать президентские законопроекты. За два месяца президентства Зеленский внес их больше полутора десятков — ни один из них предыдущий состав Рады не принял.

Сам Зеленский в ночь после выборов отклонил парламентский закон о временных следственных комиссиях, который описывал процедуру отстранения главы государства от должности. Президент пообещал, что внесет собственный законопроект об импичменте — «одним из первых». Незадолго до выборов Зеленский внес законопроект о незаконном обогащении чиновников, который предполагает уголовную ответственность за приобретение госслужащими активов на сумму, существенно превышающую их официальные доходы.

В команде президента также разрабатывают законы о реформировании спецслужб и создании специальной службы финансовых расследований. Для привлечения иностранных инвестиций готовится закон об электронном гражданстве и электронном резидентстве, позволяющий открывать бизнес, не въезжая на территорию Украины.

Один из самых ожидаемых законопроектов Зеленского касается проведения в стране референдумов. Перед выборами ближайший соратник президента и формальный лидер его партии Дмитрий Разумков, которого прочат на пост спикера Верховной Рады, говорил, в частности, о том, что именно на местных референдумах должны решаться вопросы о переименовании населенных пунктов в рамках декоммунизации. Сам Зеленский заявлял, что на референдум будет вынесен вопрос о членстве Украины в НАТО.

ЗЕЛЕНСКИЙ СТОЛКНЕТСЯ С ПЕРВЫМИ ТРУДНОСТЯМИ

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Первые два месяца Зеленского на посту президента прошли в значительно более благоприятных условиях, чем у его предшественника Петра Порошенко, который возглавил страну, когда начинался конфликт в Донбассе. Это как минимум отчасти предопределило успешное выступление партии нового президента на парламентских выборах. Однако внешняя обстановка зависит не от Зеленского и может ухудшиться в любой момент. В частности, решение Владимира Путина о предоставлении российского гражданства сначала всем желающим жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а теперь и жителям всей территории Донецкой и Луганской областей заставило вспомнитьоб аналогичном решении в отношении Абхазии и Южной Осетии. В 2008 году под предлогом защиты российских граждан Россия вступила в войну с Грузией.

Между тем в украинском обществе нет единства по поводу того, как решать проблему Донбасса. Некоторые опросы говорят, что почти половина граждан страны согласна на автономию региона. Другие исследования свидетельствуют о том, что еще больше граждан выступают за статус Донбасса, равный другим областям Украины. Так или иначе, очевидно, что, если Зеленский инициирует любое расширение прав этих территорий, это вызовет мощное сопротивление и мобилизацию его оппонентов.

Зеленский на брифинге после выборов заявил, что надеется на взаимопонимание с Путиным. Он уверен, что в скором времени решится вопрос с украинскими моряками, захваченными Россией при попытке пересечь Керченский пролив в ноябре 2018 года. Получив большинство в Верховной Раде, президент Украины стал куда более свободен в вопросах внешней политики, в том числе в возможных уступках России. Но если они будут слишком серьезными, это может грозить расколом в его собственной команде, которая не демонстрируетполного идейного единства. Если же Зеленский не добьется освобождения моряков, это станет его первым невыполненным обещанием.

Опрос, проведенный незадолго до выборов, показал, что больше всего украинцы ждут от Зеленского снижения тарифов ЖКХ. Между тем такое решение, как и вообще экономическая ситуация на Украине, во многом тоже зависит от внешних факторов.

Тем не менее, даже при неблагоприятных сценариях Зеленский, скорее всего, сохранит власть в стране. Если из его фракции начнут выходить депутаты, как было с «Блоком Петра Порошенко» в предыдущем составе Рады, то создать альтернативную коалицию и навязать Зеленскому другого премьера, скоре всего, не удастся. Это связано с тем, что вторую по численности фракцию в парламенте получит «Оппозиционная платформа — За жизнь!» пророссийского олигарха Виктора Медведчука, а с ней остальные партии вступать в союз не захотят. Правда, если «Слуга народа» потеряет большинство, то Зеленскому, скорее всего, придется иметь дело с парламентом, который будет блокировать все его инициативы, как происходило первые два месяца его президентства.

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