Идут переговоры относительно рабочего визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Таджикистан, сообщает аппарат президента Кыргызстана, на который ссылаются СМИ.

По данным аппарата кыргызского президента, уточняется время и место встречи глав двух государств.

«Идут переговоры относительно рабочего визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Таджикистан. В ходе визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе приграничные. По данным аппарата президента, уточняется время и место встречи глав двух государств», - сообщает радио «Азаттык».

19:49 22 июл

Провокация на таджикско-кыргызской границе: в Ворухе погиб один человек, десятки раненых

В ходе визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе приграничные. 

Эмомали Рахмон, как сообщил ранее источник "АП" в правительстве, также не намерен отменять поездку в Исфару, запланированную на 26 июля. 

Ранее планировалось, что в джамоате Ворух города Исфара, где вчера произошел очередной конфликт между жителями двух стран, президенты двух стран должны провести переговоры и поговорить с жителями приграничных сел двух государств.

В настоящее время в Ворухе сосредоточены силовики двух стран и руководство погранведомств Таджикистана и Кыргызстана, которые контролируют ситуацию на местах.

Однако дорога Ворух-Исфара остается  заблокированной.

Оставайтесь с нами в TelegramFacebookInstagram, Viber, Яндекс.ДзенOK и Google Новостях.