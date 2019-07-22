Конфликт на границе Воруха и Ак-Cая, март 2019 года.

На границе между джамоатом Ворух и кыргызским селом Ак-Сай вновь произошел конфликт: один человек погиб, десятки раненых. Об этом по телефону "АП" сообщили жители Воруха.

Как сообщили жители, конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Ак-Сай" на территории Воруха.

"Это очередная провокация, они несколько дней уже провоцируют. Сегодня они хотели установить надпись «Ак-Сай» на нашей территории. Из-за этого и начался конфликт", - сообщил "АП" Гафурджон Джураев, глава поселка Точикон джамоата Ворух.

По словам жителей, в результате конфликта погиб один житель Воруха - Джалол Кароев.

По словам очевидцев, жители кыргызского села сначала начали забрасывать камнями жителей Воруха. "Мы сопротивлялись. Как только начали собираться жители Воруха, силовые структуры Кыргызстана заблокировали дорогу и начали стрелять в воздух", - сообщил очевидец.

По словам жителей Воруха, в больницу с различными ранениями попали десятки таджикистанцев, причем, трое - в тяжелом состоянии.

"Одного сотрудника милиции и более пяти жителей с ранениями привезли в больницу на скорой помощи и легковых машинах", - сообщил другой очевидец.

Когда журналист "АП" говорил по телефону с местными жителями, были слышны звуки стрельбы и жители с криком бросали трубку.

Тем временем, издание 24.kg со ссылкой на Пограничную службу Кыргызстана сообщает, что граждане Таджикистана пытались установить флагшток на не описанном участке границы возле надписи «Ворух».

Между тем, на архивном фото "АП" видно, что флагшток был установлен в Ворухе давно.

Asia-Plus

Погранслужба Таджикистана пока никак не комментирует произошедшее.

Столкновение в преддверии визита президентов

Как сообщалось ранее, в конце этой недели в Ворух должен приехать президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В правительстве "АП" сообщили, что президент Таджикистана до конца текущей недели посетит Исфару, где проведет встречу с лидером Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Темой переговоров лидеров двух соседних стран должен стать вопрос демаркации и делимитации таджикско-кыргызской границы.

Именно вокруг Воруха, который не имеет прямую дорогу до территории Таджикистана, часто возникают конфликты между жителями двух стран из-за дороги, земель и пастбищ.

Это будет второй визит Эмомали Рахмона в Ворух: в первый раз он посещал джамоат в 1993 году.

Найдут ли решение приграничные конфликты после предстоящей встречи президентов и что ожидают местные жители от визита Эмомали Рахмона в Исфару?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы поговорили с местными жителями и экспертами. О чем они рассказали - тут.

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