Запись о заключении брака между 23-летним гражданином Таджикистана и его сверстницей из Волгограда аннулирована по решению Советского районного суда. С соответствующим иском обратилась прокуратура. Как пояснила сама молодая жена, иностранец предложил создать крепкую семью, а сразу после свадьбы сбежал, пишет портал Мigrant.news.tj.

Брак был зарегистрирован 18 января этого года. Девушка непродолжительное время общалась с гражданином Таджикистана и успела влюбиться в него, поэтому ответила согласием на предложение молодого человека о браке.

Но сразу после регистрации отношений молодой муж сбежал.

Как оказалось, брак был нужен ему только для получения разрешения на временное пребывание в стране.

Ранее аспирантка одного из вузов Волгограда заключила фиктивный брак со студентом этого же вуза из Центральной Азии – нарушение миграционного законодательство раскрыто правоохранительными органами.

Преступная группа с участием жительниц Волгоградской области заключала фиктивные браки с иностранцами для получения ими миграционных документов – за свои услуги преступники брали от 100 до 120 тысяч рублей с каждого жениха.

Что будет если фиктивность брака будет установлена?

Иностранный гражданин, конечно же, потеряет свой привилегированный статус. Его действующие документы: РВП, ВНЖ либо паспорт гражданина РФ будут аннулированы, а сам он может быть депортирован на родину.

Но это не значит, что ему в обязательном порядке запретят въезд в Россию. После потери соответствующего статуса иностранный гражданин может снова попытаться получить РВП либо другой разрешительный документ для пребывания в РФ, но уже на общих основаниях.

Стоит учесть важный момент: в том случае, если иностранному гражданину было отказано в выдаче разрешения на временное проживание, либо ранее выданное ему разрешение было аннулировано, он вправе повторно подать заявление о выдаче ему РВП не ранее чем через один год с момента наступления соответствующего случая.

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